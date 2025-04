Reprodução/Instagram Pai e filha viveram briga pública no final de 2024.





Viih Tube viveu um momento especial nesta sexta-feira (4): a reaproximação com a família paterna, com quem compartilhou um almoço. Em novembro de 2024, a influenciadora, de 24 anos, viveu uma briga pública com o pai, Fabiano Moraes.







Ao que parece, a relação conflituosa ficou para trás. "Só eu e minha família sabemos o que o dia de hoje significou para nós. Obrigada, meu Deus, por cuidar de tudo tão perfeito sempre", escreveu a ex-BBB, que é casada com Eliezer.

Nas imagens, Viih aparece ao lado do pai e dos avós. O encontro familiar também foi celebrado por Fabiano, que postou em suas redes sociais: "Hoje eu quero agradecer. Vocês estão vendo esse momento muito especial aonde eu passei com os meus pais, eles conseguiram ver a Vitória", iniciou.



Fabiano detalhou o encontro da filha com o restante da família.





De acordo com ele, a filha se propôs a encontrá-los, já que não via os avós há bastante tempo. O empresário revelou que o pai, que enfrenta problemas de saúde, chorou com o reencontro: "A gente fez uma surpresa, e quando minha mãe viu a Vitória foi muito emocionante".

"Eu sou um babão, né? Eu choro por qualquer coisa, uma manteiga derretida. Eu chorei, todo mundo chorou", continuou o pai de Viih. Fabiano ainda contou que a reconciliação com a filha envolveu o resgate de lembranças e muito bate-papo.





"Por isso que eu falo, deixa no tempo de Deus, que Deus sabe o que vai fazer, não no seu tempo. Às vezes, a gente quer fazer as coisas no nosso tempo, e não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Ele já cumpriu comigo", finalizou.

A briga entre Viih Tube e o pai

Em 2024, Fabiano compartilhou uma carta para celebrar seu aniversário de 51 anos. Em um trecho, entregou que não possuía mais contato com a filha. Viih Tube, porém, não aprovou a exposição e se pronunciou sobre o tema.

Ela afirmou que não gostaria de expor os assuntos publicamente, mas precisou fazê-lo por ser citada antes: "Nós nunca tivemos um relacionamento 100% fácil, saudável ou tão próximo quanto parecia. Quem olhava de fora via viagens, fotos e acreditava que éramos muito conectados. Mas nunca foi assim", contou.

Na época, Viih estava prester a dar à luz Ravi, seu segundo filho com Eliezer. Por isso, reforçou o pedido por privacidade, mas acrescentou: "Você sabe as coisas que fez e entende por que não consigo ficar perto de você. É muito fácil agora você vir falar que ‘é o fim’, enquanto eu lutei muito pelo nosso relacionamento".

"Tem muita coisa por trás que vocês não sabem e cansa, chateia e me entristece. Eu já falei muitas vezes para ele não me expor, mas todas às vezes ele erra nas mesmas coisas", finalizou.