Mayra Dugaich Drake vaza três novas músicas no Instagram

Nesta sexta-feira (23), Drake vazou três novas faixas em sua conta do Instagram cuja o nome é @plotttwisttttttt.

São elas: No Face com participação de Playboi Carti junto com faixas solo Circadian Rhythm (The Language 2) e SOD , que é conhecida Supersoak , uma faixa que o streamer Kai Cenat estreou no mês passado e inicialmente apresentava um verso de Lil Yachty.

Exceto que SOD agora removeu o verso de Yachty da faixa. Anteriormente, eles tiveram problemas com o sample quando o Mr. Hotspot se recusou a limpar os vocais devido à natureza explícita da música.

De acordo com a Billboard, No Face mostra Drake se unindo a Playboi Carti pela primeira vez desde que Pain 1993 foi lançado em Dark Lane Demo Tapes de 2020. Ele flutua sobre a produção distorcida e se dirige àqueles que sente que o apunhalaram nas costas.

“They emptied the clip, quick, swapped that s–t out and I came back reloaded/ I’m just so happy that n—s who envied and held that s–t in got to finally show it/ I’m over the moon, yeah, we’ll see you boys soon, ” ele canta.

Produzido por Gordo, Circadian Rhythm também serve como uma sequência de The Language , que originalmente chegou a Nothing Was The Same como favorito dos fãs em 2013.

Vale lembrar que este não é o primeiro vazamento desse tipo de Drake na conta plotttwistttttt. Seu primeiro lançamento veio com um trio de músicas no início de agosto, com colaborações de Latto, 21 Savage e Young Thug . O pacote de três faixas já chegou aos serviços de streaming.

Drake ajuda a arrecadar US$ 40 milhões para time de futebol italiano

O rapper Drake ajudou um clube de futebol italiano que estava à beira da falência, o Venezia FC.

De acordo com a GQ Italia, Drake desempenhou um papel fundamental ao ajudar a arrecadar US$ 40 milhões para o clube de futebol de Veneza se manter na Série A. A equipe estava pensando em pedir falência na temporada 2023-2024 e possivelmente ser rebaixada para a Série D com um desempenho ruim.

“Recebi uma ligação de Brad Katsuyama, coproprietário da Venezia e um grande amigo meu ”, disse Matte Babel, CBO de Drake, que também trabalha em gestão. “ Ele expôs-me o problema de uma forma simples: o Venezia tem de angariar 10 milhões de euros em algumas semanas, e depois pelo menos 30 milhões de euros em alguns meses, ou o clube irá à falência.”

“Veneza é uma cidade incrível e Venezia sempre foi um clube especial. Falei com Drake, depois Brad e eu discutimos os detalhes de como poderíamos ajudar. Em duas semanas fechamos um acordo, levantamos o dinheiro necessário para pagar os salários e evitar a falência”, afirmou.

Segundo a GQ Italia, os US$ 40 milhões vieram de um grupo de investidores norte-americanos e creditaram fortemente o envolvimento de Drake. A nova equipe proprietária formou um Comitê Operacional para “ supervisionar a direção estratégica do clube”.

“Matte foi minha primeira ligação quando soube que o clube precisava de ajuda” , disse Katsuyama. “O valor de Drake para qualquer clube de futebol é inegável, dada a sua escala como uma estrela global e o alcance da sua marca. Essa intersecção entre cultura e esporte é exatamente onde queremos estar, e a chance de colaborar com uma m arca como a NOCTA, que segue na mesma linha, é incrivelmente valiosa.”

Vale destacar que o Venezia FC também fechou um acordo de parceria de vestuário com a linha Nocta de Drake, que ajudou a projetar seus novos uniformes. O clube fez um investimento na construção de um novo estádio, uma arena coberta com instalações de última geração, que a equipe espera abrir em Veneza no início da temporada de 2027.

