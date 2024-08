Mayra Dugaich [object Object]

Na última segunda-feira (19), o primeiro trailer da série documental K-Pop Idols da Apple TV+ foi lançado.

Com a estreia prevista para o final do mês, o documentário oferece um vislumbre sem precedentes do mundo de risco e alta pressão do K-pop , enquanto acompanha a vida da rapper coreana-americana, a cantora Jessi , o grupo CRAVITY e o grupo feminino global BLACKSWAN mostrando as realidades da indústria.

Com uma narrativa crua, a série segue os ídolos enquanto eles enfrentam os altos e baixos eufóricos de suas carreiras. O trailer de K-Pop Idols mostra Jessi contando em lágrimas sua experiência de ficar presa do lado de fora durante sua turnê europeia, enquanto Allen do CRAVITY discute as agendas cansativas que deixam os ídolos do K-pop sem dormir. Fatou do BLACKSWAN compartilha a dificuldade de não ver sua família há anos e sua colega de banda Gabi questiona entre lágrimas seu lugar em seu grupo feminino.

As filmagens ocorreram em vários países, incluindo Estados Unidos, Coreia do Sul, França, Bélgica, Alemanha e Camboja, capturando o alcance global do fenômeno K-pop e ajudando a ressoar tanto com fãs dedicados quanto com um público mais amplo para uma narrativa que revela os lados vulneráveis ​​das estrelas, raramente vistos, que permanecem no centro da cena musical em rápido crescimento.

“Com K-Pop Idols, nosso objetivo era abrir a cortina do mundo altamente competitivo do K-pop e revelar as histórias humanas por trás das estrelas ”, disse a produtora executiva Elise Chung, produtora executiva de Bling Empire.

“ Esta série é um tributo à paixão e perseverança incansáveis ​​de artistas como Jessi, CRAVITY e BLACKSWAN que estão moldando o futuro da música em escala global. Estamos entusiasmados para que os espectadores experimentem os desafios, as vitórias e tudo o mais que surge ao perseguir um sonho tão grande quanto se tornar um ídolo do K-pop. ”

Vale lembrar que a Apple TV+ transmitirá exclusivamente K-Pop Idols , com estreia global marcada para 30 de agosto. Este é um projeto produzido por Jay Peterson e Todd Lubin , que também estiveram envolvidos no documentário da cantora Billie Eilish , intitulado “The World’s a Little Blurry” ,

K-pop movimenta mais de R$ 3 milhões com varejo online

O fenômeno cultural e musical sul-coreano continua em crescimento no ocidente e impulsionou até as vendas das pequenas e médias empresas do varejo online no Brasil: foram cerca de R$ 3,2 milhões em faturamento entre janeiro e julho de 2024 .

Vale destacar que esses dados fazem parte de levantamento especial da plataforma de e-commerce Nuvemshop , atual líder na América Latina , para celebrar o Dia Mundial do K-pop , comemorado em 13 de agosto .

A quantidade de produtos vendidos cresceu 38% em relação a 2023 , alcançando mais de 27 mil itens . O levantamento também aponta que entre os produtos mais vendidos estão vestuário (como camisetas, moletons, saias) e artigos colecionáveis (bonecos, adesivos, álbuns/DVDs musicais), todos relacionados ao tema K-pop.

“A cultura K-pop é uma ascensão global e no Brasil não é diferente. O entusiasmo dos fãs brasileiros por tudo relacionado a esse tema impulsiona significativamente o varejo no país”, observa Mylena Gama , Gerente Sênior de Marca LATAM da Nuvemshop e especialista em e-commerce.

“Desde álbuns e produtos até eventos especiais, a demanda é impressionante. Sendo assim, diversos empreendedores buscam novas maneiras de atender a essa comunidade tão leal e apaixonada e demonstram bons resultados. Na Nuvemshop, acompanhamos essas tendências e apoiamos os empreendedores com tecnologia e educação para irem além nos seus negócios online” , afirma.

