Reprodução/Internet Ex-narrador da Cazé TV, Bruno Cantarelli diz que clube pesou em nova emissora

Ex-narrador da Cazé TV, Bruno Cantarelli revelou que sua candidatura à FlaTV foi rejeitada após assumir sua torcida pelo Botafogo. A situação ocorreu depois que o comunicador avançou até a etapa final do processo seletivo para integrar a equipe de transmissão do canal oficial do Flamengo.

Apesar de sua identificação com o clube, Bruno Cantarelli cobriu os quatro grandes times do Rio de Janeiro por cinco anos, incluindo o Flamengo — o que, segundo ele, fez muitos acreditarem que fosse torcedor do time.

“Em um primeiro momento na imprensa, muita gente achava que eu era Flamengo, porque cobri o clube por cinco anos. Recebi a proposta para ser narrador da FlaTV e cheguei até o último estágio do processo de aprovação”, disse Bruno Cantarelli em entrevista ao canal Olha Só.

O ex-narrador da Cazé TV foi questionado sobre seu time do coração. Ao responder que era torcedor do Botafogo, recebeu uma resposta negativa do canal. “Não tinham me feito uma pergunta sequer. Aí chega: ‘Qual é o seu time?’. Respondi: ‘Sou Botafogo’. E disseram: ‘Ah, você é Botafogo? Vamos ver se isso é um problema’. Depois veio a resposta: ‘Narrador botafoguense não pode’”, relatou.