Mayra Dugaich Post Malone estreia no palco mais importante da música country

Na última quarta-feira (14), Post Malone fez sua estreia no Grand Ole Opry em Nashville. Ao longo do ano passado, ele começou a se integrar aos círculos de música country da cidade, co-escrevendo e gravando músicas com vários artistas, escritores, produtores e músicos para seu álbum country de estreia, F-1 Trillion , lançado nesta sexta-feira (16).

O projeto de 18 músicas de Post Malone está repleto de colaborações com artistas como Tim McGraw, Luke Combs, Dolly Parton, Jelly Roll, Brad Paisley, Blake Shelton, Morgan Wallen, ERNEST e Lainey Wilson.

Segundo a Billboard, o cantor, compositor e guitarrista Triple Threat Paisley, membro do Grand Ole Opry desde 2001, subiu ao palco primeiro com uma introdução calorosa.

“Ele tem um coração country e é alguém que mergulhou no estilo de Nashville” , disse Brad Paisley, ao mesmo tempo que lançou um desafio: “ Mas você não é um cantor country até tocar isso”, afirmou. Ele então deu as boas-vindas ao cantor, que foi aplaudido de pé instantaneamente ao subir no palco e entrar no famoso círculo, tornando-se no processo parte do legado contínuo da transmissão de rádio mais antiga da história.

“O que está acontecendo em Nashville? Meu nome é Austin Richard Post e estou aqui para tocar algumas músicas esta noite com algumas pessoas realmente incríveis e estou honrado em chamá-los de amigos” , disse o cantor.

“ Estou apavorado e honrado por estar neste lugar. Minha mãe está aqui esta noite. Brad, lembro-me de ir ver você [se apresentar] quando eu tinha seis anos. Eu queria dizer o quão incrivelmente grato e humilde estou por você me trazer aqui esta noite e eu agradeço você.”, revelou.

De acordo com a publicação, a noite foi uma mistura de música e amizade. Foi outro membro do Opry, Vince Gill, que se juntou a Post para a primeira música, uma versão do hit de Gill de 1993, One More Last Chance , com Paisley também tocando alguns riffs de guitarra.

Post Malone observou: “como é legal curtir pessoas que ouvi durante toda a minha vida” , antes de receber John Michael Montgomery para se juntar a ele no hit de 1994, Be My Baby Tonight.

“Estou tendo o melhor momento da minha vida ”, disse Post. “ Estamos aqui em Nashville há alguns meses, uns seis ou sete meses, e fiz muitos amigos lindos ao longo do caminho. Estou muito honrado por poder trabalhar com meus amigos.”, acrescentou.

“Bem-vindo à música country, Post Malone. Estamos felizes em ter você! ”, afirmou Lainey Wilson antes de sair do palco. Paisley então voltou para estrear outra nova faixa do F-1 Trillion, sua colaboração “ Goes Without Saying”.

“Estou honrado por estar no seu álbum. Este é um dos meus discos favoritos que já gravei ”, disse Paisley.

“Cresci assistindo Brad, sempre fiquei impressionado com alguém que tocava guitarra daquele jeito ”, disse Post ao público, antes de dizer a Paisley: “Você é o melhor guitarrista vivo do planeta e estou muito honrado em chamar você de meu amigo, senhor.”

Post Malone inicia carreira no country com o álbum ‘F-1 Trillion’

Post Malone está oficialmente imerso na música country com o lançamento de seu primeiro álbum dedicado ao gênero, intitulado F-1 Trillion . A transição de Post Malone para o country já havia sido prevista por ele mesmo quase uma década atrás, quando fez um tweet anunciando seu desejo de se tornar um cantor country/folk ao completar 30 anos.

Agora com 29 anos, o artista texano concretiza seu plano, após anos de covers de clássicos country. O álbum F-1 Trillion inclui colaborações de peso como Morgan Wallen e Blake Shelton . A parceria com Wallen no single I Had Some Help alcançou o topo da Billboard Hot 100 por seis semanas, enquanto Pour Me a Drink com Shelton está em 14º lugar na parada Country Airplay.

Além dessas faixas, o álbum conta com participações de renomados artistas do gênero, como Luke Combs, Dolly Parton, Jelly Roll, Tim McGraw, Ernest, Hank Williams Jr., Lainey Wilson, Brad Paisley, Sierra Ferrell, HARDY e Chris Stapleton .

Recentemente, Combs se uniu a Post Malone para filmar um vídeo da música Guy For That em um trailer no centro de Nashville. O álbum também inclui a faixa Missin’ You Like This , com Combs.

Post Malone tem promovido o álbum com uma série de eventos ao vivo, incluindo um show no Marathon Music Works em Nashville, onde interpretou várias músicas do novo trabalho. No Bluebird Cafe, ele se apresentou ao lado de Wilson, Ernest e do compositor Ashley Gorley. Durante o evento, também contou com a participação de HARDY em Hide My Gun , Shelton em Pour Me a Drink e Sierra Ferrell em Never Love You Again .

No início desta semana, o cantor fez sua estreia no Grand Ole Opry, onde apresentou uma combinação de suas novas músicas e clássicos country. Ele contou com a companhia de Brad Paisley em Goes Without Saying , Lainey Wilson em Nosedive e The War and Treaty em California Sober . Vince Gill e John Michael Montgomery também se juntaram a Post Malone no palco, marcando um importante momento na sua nova fase musical.