Mayra Dugaich Nova competição musical ‘Building the Band’ deve começar a ser gravada

Nesta sexta-feira (16), foram anunciados quatro membros de grupos pop masculinos e femininos para participarem do programa Building the Band . A produção da Netflix contratou Nicole Scherzinger, Liam Payne, Kelly Rowland e AJ McLean para sua nova série de competição musical, que começa a ser filmada em breve.

De acordo com a Billboard, o serviço de streaming recrutou Nicole para ser mentora ao lado de Liam e Kelly. AJ será o apresentador da série.

Vale lembrar que Nicole Scherzinger fez parte anteriormente de painéis de jurados do The X Factor, Masked Singer e The Sing-Off.

Com sua equipe de experientes especialistas (que inclui membros das Pussycat Dolls, One Direction, Destiny’s Child e Backstreet Boys ), Building the Band reunirá vários cantores e os incumbirá de formar suas próprias bandas, sem nunca terem se visto. Isolados em cabines individuais, tudo o que eles terão que levar em conta na hora de selecionar seus companheiros de banda é compatibilidade musical, conexão, química e mérito, segundo comunicado.

“O que acontecerá quando as bandas finalmente se encontrarem e a aparência, a coreografia e o estilo entrarem em jogo? Com performances incríveis, drama envolvente e um grande objetivo – encontrar a próxima grande banda musical – o palco está montado para uma experiência inesquecível.”, informou a nota.

Novos anúncios sobre jurados convidados e os vários desafios do programa ainda serão divulgados.

“ Construir a banda é um empreendimento corajoso e ousado para todos os envolvidos, pois entregamos o poder aos próprios cantores para formar sua própria banda com base na química primeiro. Com a aparência fora da equação, eles conseguirão criar uma conexão mais profunda com seus companheiros de banda? Com bandas limitadas, há decisões difíceis e momentos de parar o coração ao longo do caminho, mas no final das contas o resultado é realmente incrível, com a formação de bandas que, na minha opinião, são dignas do maior palco” , afirmou Cat Lawson.

Nicole Scherzinger revela novo projeto musical e possibilidade de reunir Pussycat Dolls

Nicole Scherzinger , ex- Pussycat Dolls , está pronta para fazer um retorno musical significativo uma década após o último álbum de estúdio. Ela está atualmente concentrada em novos projetos musicais que mal pode esperar para compartilhar com os fãs.

Em uma recente entrevista ao Daily Mail, Nicole pareceu entusiasmada pelo futuro da carreira musical. “Estou sempre trabalhando em música, então mal posso esperar para poder compartilhar alguns dos novos projetos musicais em que estou trabalhando no futuro” , revelou.

“Mas esse momento chegará. Uma coisa de cada vez, tudo em seu próprio tempo” , continuou. Quando questionada sobre uma possível reunião com as Pussycat Dolls, Nicole mostrou-se aberta à ideia.

“Eu amo as Pussycat Dolls. Então, eu sempre digo nunca diga nunca. Obviamente estou em um momento diferente na minha vida agora, mas você nunca sabe o que o futuro reserva” , comentou Nicole, deixando em aberto a possibilidade de colaboração futura com suas ex-colegas de grupo.

As Pussycat Dolls foram um dos grupos femininos mais icônicos da música pop e era composto por Nicole Scherzinger, Carmit Bachar , Ashley Roberts , Jessica Sutta , Melody Thornton , Kimberly Wyatt e Kaya Jones .

O sucesso internacional veio com hits como Don’t Cha, Buttons, Stickwitu, When I Grow Up, I Hate This Part, Hush Hush; Hush Hush e Jai Ho! (You Are My Destiny).

Em 2010, as Pussycat Dolls anunciaram um hiato que posteriormente foi confirmado como uma separação definitiva. O grupo vendeu mais de 54 milhões de discos e singles em todo o mundo.