Mayra Dugaich Mahmundi fará show intimista no Rio de Janeiro

Nome aclamado da música brasileira, Mahmundi apresenta o novo projeto Encontros Acústicos na Casa Museu Eva Klabin . Acompanhada de um músico no violão e na guitarra, a artista – que em 2019 foi indicada ao Grammy Latino – interpreta canções autorais e releituras de forma intimista, dando destaque à beleza das letras e às melodias de seu repertório. O show integra a programação especial de 29 anos de aniversário do Museu , ponto de encontro e intercâmbio artístico e cultural no coração da Zona Sul carioca. Mahmundi se apresenta no dia 31 de agosto, às 17h , e os ingressos já estão à venda no site .

A carreira de Mahmundi começou de forma independente com os EPs “Efeito das Cores” (2012) e “Setembro” (2013), seguidos, em 2016, de seu álbum de estreia, o aclamado Mahmundi – de sonoridade marcada por sintetizadores e elementos da música eletrônica. O álbum Para Dias Ruins , lançado em 2018, foi indicado ao Grammy Latino de 2019 e vencedor nas categorias de produtora musical do prêmio WME, no mesmo ano. Mahmundi também já esteve na academia de gravação do Grammy Latino, produziu e participou de faixas de artistas como Liniker, Criolo, Sandra Sá, Ivete Sangalo, Linn da Quebrada, Diogo Nogueira, entre outros. Em Encontros Acústicos a artista ainda conversa com a plateia, que se sente parte integrante do show, permitindo uma aproximação com os fãs que apenas o formato acústico é capaz de proporcionar.

O novo show faz parte do projeto Pôr do Sol , criado pela Casa Museu Eva Klabin com o objetivo de levar para o público vozes femininas do novo cenário da música brasileira. Uma atmosfera intimista de fim de tarde tropical é criada no jardim da Casa, patrimônio paisagístico criado por Roberto Burle Marx nos anos 1960. O show é uma iniciativa da Casa Museu Eva Klabin e conta com a produção da AREA27 e com o patrocínio da Klabin S.A. A realização é do Ministério da Cultura.

Mahmundi apresenta show de estreia de seu novo álbum “Amor Fati” em SP

Depois de lançar o tão aguardado quarto álbum de estúdio, Amor Fati, a cantora, compositora e multi-instrumentista carioca Mahmundi já tem data para estrear essa nova fase nos palcos pelo Brasil.

A primeira parada aconteceu no dia 9 de junho de 2023 , às 21 horas, no Sesc Pinheiros , em São Paulo . Neste show, a artista tocou as sete faixas até então inéditas presentes no disco, que contém o total de dez músicas.

E ela não veio sozinha: a apresentação contou também com a presença de Tagua Tagua , projeto solo do compositor e produtor musical gaúcho Felipe Puperi .

Conhecida por sua habilidade em misturar diferentes influências musicais e criar um som autêntico e vibrante, Mahmundi (voz e guitarra) é acompanhada no palco por Carlos Bezerra (guitarra/synths), Gabriel Eubank (bateria), Pegê (baixo/ synths bass), Vallada (synths/vocal fx) e Heloísa Duran (Luz).

Aos 36 anos , criada em Marechal Hermes , zona norte do Rio de Janeiro , mas radicada há quatro meses em São Paulo , a artista trabalha em paz com as novas tecnologias, as novas formas de chegar aos ouvidos das pessoas e também com as diversas maneiras de desfrutar música pop hoje.

Atenta às revoluções feitas por jovens como Billie Eilish , Mahmundi sabe que nem tudo que viraliza é superficial, nem tudo que é supernovo é imaturo, e que o algoritmo também pode espalhar qualidade.

Ao explorar com talento uma mistura dançante do pop atual com pitadas de sonoridades dos anos 1980, Mahmundi (ou Marcela Vale para os mais íntimos) segue sendo um dos principais nomes da nova geração da música brasileira e continua produzindo seus próprios álbuns com versatilidade, sua voz suave e de timbre único, letras cativantes e musicalidade calorosa, características encontradas pelo público em Amor Fati, que em latim significa “amor ao destino”, expressão usada por Friedrich Nietzsche (1844-1900), conceituando uma aceitação integral da vida em todos os seus aspectos, bons ou ruins; um abraço no que a vida nos oferece e também no que ela nos priva ou retira da gente.