Mayra Dugaich Entenda conflito entre Pocah e Kevelin Gomes, pivô da separação de Iza

Após ser apontada como pivô da separação entre Iza e o jogador Yuri Lima, Kevelin Gomes se envolveu em nova polêmica, desta vez com a cantora Pocah .

Ambas foram convidadas para o programa É Tudo Nosso , do SBT. Segundo a colunista Fabia Oliveira, Kevelin teria se sentado atrás da funkeira em busca de maior visibilidade. Porém, a atitude não agradou Pocah, que se recusou a ficar próxima de Gomes.

A criadora de conteúdo adulto das plataformas Privacy e OnlyFans então foi convidada a se retirar do programa após a reclamação. Contudo, Kevelin deu sua versão e afirmou que saiu do estúdio por vontade própria.

“Eu, por conta própria, para não gerar mais conflito, resolvi ir embora. Não houve expulsão, a mesma se incomodou com a minha presença por ser amiga da cantora [Iza] e conversou com a imprensa que ela não participaria do programa se eu estivesse ”, disse ela à Fabia.

Após o episódio, Gomes ironizou e postou um vídeo dançando ao som de Não sou obrigada , música da própria Pocah, que não se pronunciou sobre o caso.

Pocah lança ‘Venenosa’ com participações de MC GW e Triz

Para cantoras pop, momentos marcantes da carreira são divididos por eras. Pensando assim, pode se dizer que Pocah entra, agora, em uma nova era.

A artista lança uma música que marca o início de uma série de novidades que levam até o aguardado show dela no Palco Favela do Rock In Rio . A nova música leva o nome de Venenisa e conta com participações especiais de MC GW e Triz . O single já disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music com o seu clipe oficial no YouTube .

Conhecida por sua presença de palco e história no funk carioca, nesta faixa, Pocah traz a energia e a irreverência do ritmo que a consagrou, ao mesmo tempo em que mescla sonoridades com as vertentes de mixagem atual que estão dominando as paradas.

“Estou muito feliz e animada em poder fazer meu primeiro lançamento de 2024 com um funk poderoso como esse. Passei muitos meses em estúdio produzindo o melhor material possível e esse single é a mistura do resultado que chegamos, mesclando beats e referências” , diz Pocah . “Investimos pesado e sinto que alcançamos o desejo de ter um audiovisual incrível com Venenosa”.

O videoclipe de Venenosa foi gravado em Austin , bairro de Nova Iguaçu , no Rio de Janeiro , e captura a essência urbana com cenas na linha do trem e em um bar, onde Pocah incorpora o papel de comerciante de uma “erva venenosa”. O look que a cantora escolheu para o clipe é um show à parte: ela possui um cabelo vermelho fogo, adicionando um toque moderno e ousado à sua performance.

Sobre as participações especiais, MC GW é um dos grandes destaques da cena atual do funk com mais de 20 milhões de ouvintes mensais nas plataformas , enquanto Triz é a voz feminina por trás do sucesso Baile Do Bruxo , que alcançou o topo das plataformas digitais nos últimos meses.

Confira: