O clássico pop Bye Bye Bye do NSYNC voltou às paradas de sucesso após tocar durante os créditos de abertura de Deadpool e Wolverine com a primeira cena de luta.

A faixa atingiu o top 20 das músicas mais ouvidas no Spotify e nesta segunda-feira (5) o sucesso dos anos 2000 aparece na posição 11 da playlist Top 50 Global.

Vale lembrar que ela ficou em 13º lugar em 31 de julho de 2024, após registrar 3,827 milhões de streams na plataforma. O diretor do filme, Shawn Levy compartilhou que o filme é o principal responsável pela conquista.

“Nosso trabalho aqui está concluído” , disse no post do X. A conta oficial do *NSYNC no YouTube onde está o videoclipe Bye Bye Bye , carregado em outubro de 2009, foi renomeado como Bye Bye Bye (vídeo oficial de Deadpool e Wolverine) . Desde então, o vídeo ressurgiu comentários de fãs que viram a cena de abertura de Deadpool e Wolverine. O público inicialmente se perguntou se Ryan Reynolds executou a sequência de dança coreografada, mas o ator recentemente deu o crédito ao coreógrafo de dança Nick Pauley, que agradeceu a Reynolds no Instagram por “ acreditar em mim para interpretar Dancepool”.

A trilha sonora de “Deadpool & Wolverine” é revelada

A Marvel Studios está planejando o lançamento de Deadpool & Wolverine , e a Hollywood Records já deu um gostinho do que vem por aí com a revelação da trilha sonora do filme. Com um mix eclético e empolgante, a tracklist promete ser uma viagem musical imperdível.

Com lançamento agendado para 26 de julho , a trilha sonora do filme chegou antes, em 24 de julho , nas plataformas digitais. Mas se você gosta do vinil bom e velho, fique tranquilo, um CD e um vinil d e 12″ 2-LP também estão disponíveis na mesma data do filme. É a oportunidade perfeita para adicionar um toque nostálgico.

A trilha sonora apresenta uma mistura explosiva de artistas, incluindo Fergie , Stray Kids , Patsy Cline e até Hugh Jackman , o próprio Wolverine. E não para por aí! Grandes sucessos como Bye Bye Bye do *NSYNC , Iris do The Goo Goo Dolls e Good Riddance ( Time of Your Life ) do Green Day estão garantidos na playlist. E para os fãs de musicais, You’re The One That I Want de Grease e The Greatest Show de The Greatest Showman fazem parte da seleção.

Com um alinhamento tão variado, a trilha sonora de Deadpool & Wolverine reflete o espírito irreverente e aventureiro do filme. Se Deadpool é conhecido por sua irreverência e por quebrar a quarta parede, não seria surpresa se a música de Jackman trouxe uma surpresa no estilo de Deadpool . Afinal, o que esperar de um filme que combina heróis icônicos com uma trilha sonora tão diversificada?

O filme, dirigido por Shawn Levy e estrelado por Ryan Reynolds , Hugh Jackman , Emma Corrin e outros nomes de peso, vai trazer uma dose extra de ação e humor ao universo Marvel. O diretor é conhecido por seu talento em criar experiências cinematográficas memoráveis, e a trilha sonora certamente complementará o espetáculo visual e narrativo.

A combinação de gêneros e épocas na trilha sonora promete agradar a um amplo público, desde os fãs de clássicos dos anos 80 e 90 até os entusiastas do pop moderno e dos musicais. Com uma diversidade de faixas, cada cena do filme será acompanhada por uma trilha sonora que ressoa com a energia e o espírito dos personagens. O mix de estilos musicais não só enriquece a experiência do filme, mas também promete criar uma trilha sonora alternativa que se destaca no cenário musical atual.

