Mayra Dugaich A$AP Rocky lança novo single ‘HIGHJACK’

Na última sexta-feira (2), o artista multifacetado, empreendedor, ator e ícone da moda A$AP Rocky lançou seu novo single HIGHJACK via Sony Music. A faixa foi produzida por A$AP Rocky e coproduzida por Hitkidd, Zach Fogarty, Greg Kurstin, Jordan Patrick e Rex Kudo. O single conta com a incrível Jessica Pratt nos vocais de fundo e participação do artista vencedor do Grammy, Jon Batiste.

A faixa altamente aguardada marca o primeiro lançamento de Rocky desde o anúncio de seu quarto álbum de estúdio, Don’t Be Dumb . A base de fãs dedicada de Rocky está ansiosa pelo álbum.

Em junho, A$AP Rocky e AWGE apresentaram American Sabotage, uma marca revolucionária que entrelaça arte e ativismo e apresenta um mundo de moda provocador, onde cada ponto conta uma história e cada alça desafia o status quo. A marca estreou notavelmente durante a Semana de Moda Masculina em Paris.

Sobre A$AP Rocky

O artista multifacetado, empreendedor, ator e ícone da moda A$AP Rocky, nascido Rakim Mayers, tem conquistado o mundo desde sua estreia em 2011. Rocky continua a dominar a indústria musical, acumulando mais de 17,5 bilhões de streams até hoje. Além disso, seus videoclipes somam impressionantes 3,5 bilhões de visualizações combinadas no YouTube.

Em 2018, com dois álbuns de estreia aclamados pela crítica e que alcançaram o primeiro lugar na Billboard 200, LONG.LIVE.A$AP e AT.LONG.LAST.A$AP, Rocky lançou seu aguardado terceiro álbum de estúdio, TESTING, que obteve mais de 1 bilhão de streams mundialmente, alcançando o primeiro lugar nas paradas do iTunes em 16 países no momento do lançamento. Em agosto de 2019, Rocky lançou o novo single Babushka Boi acompanhado de um videoclipe viral inspirado em Dick Tracy com participação de A$AP Ferg, ScHoolboy Q, A$AP Nast e Kamil Abbas, que recebeu uma indicação ao MTV Video Music Award 2020 na categoria de “Melhor Direção de Arte”.

Rocky continuou a lançar singles de sucesso ao longo de 2022, destacando-se Praise The Lord com Skepta e Durdenhauer, que recebeu certificado de platina dupla no mesmo ano. Em 2023, ele lançou a música Same Problems? em homenagem aos muitos jovens artistas que tragicamente faleceram nos últimos anos, junto com RIOT (Rowdy Pipe’n) produzida por Pharrell Williams.

A$AP Rocky participou de várias campanhas comerciais de alto perfil, incluindo Bottega Veneta, Calvin Klein, Gucci, Courvoisier, Dior, Mercedes Benz, Guess e Fenty Skin. A agência criativa de Rocky, AWGE, lançou parcerias com Marine Serre, Amina Muaddi, Selfridges, JW Anderson, MTV e mais. Além disso, AWGE lançou as carreiras de artistas notáveis como Playboi Carti, slowthai, Smooky MarGielaa e outros. Em junho de 2024, Rocky fez sua estreia na Semana de Moda de Paris com seu aguardado show “A$AP Rocky: AMERICAN SABOTAGE,” onde também anunciou que seu tão esperado álbum Don’t Be Dumb será lançado em breve.