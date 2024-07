Mayra Dugaich Travis Barker do Blink-182 supera medo de voar após acidente

Travis Barker , o baterista do Blink-182 , está leiloando o cartão de embarque de sua recente viagem à Austrália após vencer seu medo de voar.

Ele desenvolveu a fobia depois de sobreviver a um acidente de avião que matou outras quatro pessoas a bordo em 2008, incluindo os dois pilotos e dois amigos próximos de Barker, Charles ‘Che’ Still e Chris Baker. Ele ficou com queimaduras de terceiro grau em mais de dois terços do corpo, pelas quais ficou três meses no hospital e passou por 26 cirurgias.

O único outro sobrevivente do acidente foi DJ AM, amigo de Barker, que morreu de overdose de drogas um ano depois.

Após o acidente, Barker ficou 13 anos sem embarcar e por um período insistiu em fazer viagens de barco. Porém, isso mudou em 2021, quando embarcou em um voo pela primeira vez desde o acidente, durante uma viagem para Cabo, no México.

Segundo o site NME, Travis Barker colocou o pedaço de papel à venda por US$ 8.000 no site de leilões Trophy. Uma parte dos lucros irá para a instituição de caridade Lost But Not Forgotten, que ajuda a apoiar adolescentes em crise.

Ele desenhou uma cruz na parte inferior do cartão de embarque da Qantas e escreveu: “Eu sei que tenho anjos cuidando de mim” . Ele estava sentado na fila 7.

“Um verdadeiro item único para o colecionador definitivo de Travis Barker. Não tendo voado por mais de 13 anos após o acidente de avião quase fatal, ele finalmente conseguiu fazer uma nova turnê no exterior recentemente. “Este cartão de embarque comercial extremamente raro não é apenas uma peça musical, é uma verdadeira peça do próprio Travis, completa com uma nota original escrita à mão e um desenho de cruz.”, diz o site.

Vale destacar que ele agradeceu “ o poder do amor ” por ajudá-lo a superar o medo de voar, dizendo que sua esposa Kourtney Kardashian o ajudou a superar isso.

“Acho que o poder do amor realmente me ajudou. Kourt fez isso para que eu voasse, meus filhos voassem agora. Ela nos curou” , afirmou ao The Los Angeles Times.

No entanto, ele ainda acha estressante estar em aviões. “Cada vez que voo, é preciso um pedacinho da minha vida. A quantidade de estresse e ansiedade que isso causa é simplesmente insuportável” , explicou.

“Isso traz à tona todo esse trauma antigo, e às vezes eu fico tipo, ‘Isso vale a pena?’ Não gosto que coisas do meu passado controlem meu futuro”, finalizou.

Vale lembrar que o Blink-182 está atualmente em turnê pela América do Norte, para a qual introduziram novos elementos de produção, incluindo uma configuração de palco de 360 graus​​. A turnê continua até o dia 15 de agosto.