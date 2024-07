Mayra Dugaich Quavo apóia Kamala Harris em comício em Atlanta

Na última terça-feira (30), Quavo fez um discurso comovente durante o comício da vice-presidente Kamala Harris em Atlanta, compartilhando seu apoio ao compromisso dela em combater a violência armada e administrar o primeiro Escritório de Prevenção da Violência Armada na Casa Branca.

“Uma dessas questões que me preocupa é resolver os problemas de violência armada” , disse Quavo à multidão. “ Você não pode entender a luta contra a violência armada se não estiver no campo ou no centro dele. Então, uma coisa que aprendi trabalhando com a vice-presidente Harris é que ela sempre se mantém firme. Desde me convidar para ir à Casa Branca no ano passado para discutir essas soluções até a aprovação das maiores leis de segurança de armas da atualidade.”

Ele continuou: “ Então, é justo que o berço da cultura seja também o mesmo lugar para lançar a primeira mulher afro-americana a concorrer à presidência”.

Vale lembrar que em 2022, Takeoff, sobrinho de Quavo e colega de banda de Migos, foi baleado e morto. Desde então, Quavo manteve-se firme no seu compromisso com a prevenção da violência armada, tendo estado envolvido com o Gabinete de Prevenção da Violência Armada desde a sua criação.

Vale destacar que se eleita, Kamala Harris seria a primeira mulher, a primeira pessoa descendente do sul da Ásia e a primeira graduada na HBCU a servir como presidente dos Estados Unidos da América.

De acordo com a Billboard, a campanha de Harris abraçou notavelmente a música pop à medida que o ciclo eleitoral avança. Além de fazer referência explícita a Femininomenon , de Chappell Roan, Brat de Charli xcx, ela também usou a faixa indicada ao Grammy de 2016 de Beyoncé e Kendrick Lamar, Freedom , como música oficial da campanha.

Lana Del Rey lança com Quavo o single vinil vermelho de ‘Tough’

A cantora Lana Del Rey uniu suas forças com o rapper Quavo no inédito single Tough, que já foi disponibilizado nas plataformas digitais pela Universal Music , via Motown Records e Quality Control Music e que agora ganha uma edição especial em single vinil vermelho de 7 polegadas , já disponível no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 169,90 . As informações são do site especializado no formato, Vinews .

Tough divaga sobre assuntos como resiliência, superação e a força interior necessária para enfrentar os desafios da vida, enquanto que Lana Del Rey canta sobre sua força e resistência, realizando uma comparação com arranhões em um par de botas de couro velhas, mostrando uma atitude autêntica a de um operário, ao passo que Quavo oferece seu talento em uma performance cheia de versatilidade.

Confira: