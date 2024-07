Marcelo de Assis Adele: ingressos para shows na Alemanha serão para lugares “indefinidos” na plateia

A nova residência da estrela britânica Adele está prestes a acontecer na cidade de Munique , na Alemanha em agosto e, segundo a empresa Ticketmaster , haverão ingressos com preços reduzidos e limitados para assentos com posições indefinidas .

Adele se apresentará em 10 datas em uma arena personalizada no dia 2 de agosto e a voz de Rolling in the Deep está dando aos seus fãs a chance de comparecer em sua residência – sem saber onde estarão sentados ou em pé até o dia do show.

“O local do ingresso será alocado no dia do show, sem qualquer lugar da primeira até a última fila”, diz um comunicado da Ticketmaster . “€ 35 por ingresso, incluindo todas as taxas”.

O valor divulgado pela empresa é equivalente a R$ 212 no câmbio atual. Taxas podem ser aplicáveis.

E continua: “O local não pode ser alterado depois de alocado. A compra máxima é de 2 ingressos por pessoa e eles devem ser retirados pessoalmente na bilheteria, no dia do show. Eles não podem ser transferidos ou revendidos e há um número muito limitado de ingressos Lucky Dip disponíveis a cada semana, quando eles acabam, eles acabam!”.

Adele pode ter sido pedida em casamento por empresário da NBA

Adele estaria oficialmente noiva de Rich Paul , empresário de jogadores da NBA . De acordo com o jornal britânico The Sun , o pedido de casamento aconteceu em Londres, cidade natal da cantora. O casal, que está junto há três anos e reside em Los Angeles (EUA), decidiu celebrar o noivado na cidade onde a artista nasceu.

Durante a viagem, Rich Paul propôs casamento à artista e entregou a ela um anel de noivado adornado com diamantes, o qual foi aceito com entusiasmo por Adele. Após o pedido, o casal comemorou o noivado no luxuoso hotel Chiltern Firehouse .

Adele também compartilhou a novidade com seus amigos por meio de uma chamada de vídeo, mostrando a aliança que ganhou.

Os amigos do casal especulam que a união será oficializada com uma grande celebração no próximo ano. Adele, famosa por sucessos como Set Fire to the Rain, Easy On Me, Someone Like You e Rolling in the Deep , falou sobre o futuro de sua carreira e os próximos passos que pretende tomar durante a vida.