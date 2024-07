Laís Seguin Lady Gaga está noiva de Michel Polansky após quatro anos de namoro

Lady Gaga está noiva. A cantora deixou escapar, sem querer, que irá se casar com o empresário Michel Polansky, de 46 anos. O casal está junto desde 2020. Discreto e natural de São Francisco, Califórnia, ele é investidor no setor de tecnologia.

Após sua performance na abertura das Olimpíadas de Paris na última sexta-feira (26), Gaga apareceu em um vídeo casual neste domingo (28), onde cumprimentava o primeiro-ministro francês Gabriel Attal nas arquibancadas da natação.

No vídeo, compartilhado no TikTok do governante, Gaga se refere a Polansky como “meu noivo”. Lady Gaga já foi noiva do ator Taylor Kinney, com quem terminou o relacionamento em 2016, e do empresário de showbusiness Christian Carino, de quem se separou em 2019.





Lady Gaga estará em continuação de filme

Lady Gaga está se preparando para fazer sua estreia como Arlequina em Coringa: Delírio a Dois, que contará com o retorno de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck. A sequência explorará o relacionamento complexo entre esses famosos personagens dos quadrinhos. Apesar de o filme ter uma abordagem musical, a cantora revelou que cantar para o longa foi uma experiência completamente nova para ela.

“As pessoas conhecem meu nome artístico, Lady Gaga, certo? Essa sou eu como performer, mas no filme é diferente”, disse ela em entrevista à Empire Magazine. “Estou interpretando uma personagem. Trabalhei muito para que a forma como canto seja como Lee [Arlequina] e não como Lady Gaga”, explicou a artista, mencionando os desafios de gravar um musical.

“Sendo uma cantora treinada, até minha respiração mudou ao cantar como Lee. No palco, tenho um controle rigoroso para garantir que estou no tom e sustente-o corretamente, mas Lee não saberia fazer nada disso. Foi como remover a técnica e mergulhar completamente na identidade de Lee”, completou.

“Coringa: Delírio a Dois” será lançado nos cinemas em 3 de outubro. Dirigido e roteirizado por Todd Phillips, o filme mostrará Arthur Fleck internado no Asilo Arkham enquanto aguarda julgamento por seus crimes como Coringa. Durante esse período, ele se confronta com sua dupla identidade, encontrando o amor e a música que sempre existiram dentro dele.

Poucos detalhes foram revelados sobre a trama e a trilha sonora, mas o trailer divulgado recentemente mostra cenas inéditas de Arthur e Arlequina juntos, além de elementos musicais. Além de Joaquin Phoenix e Lady Gaga, o elenco do novo filme inclui Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan e Ken Leung.