Laís Seguin Dua Lipa lança remix de ‘Illusion’ com dupla japonesa

Dua Lipa lançou um novo remix de seu single Illusion com a dupla de hip-hop japonesa Creepy Nuts , que alcançou grande sucesso com seu hit viral Bling-Bang-Bang-Born , a música número 1 na lista de meio de ano da Billboard Japão para 2024. O remix, intitulado Illusion (Creepy Nuts Remix) , é a versão mais recente da faixa do álbum Radical Optimism de Dua Lipa, lançado em maio.

A música original, que trata de uma personagem se tornando assertiva após deixar para trás uma versão fraca de si mesma, alcançou o primeiro lugar na parada Hot Dance/Electronic Songs da Billboard e entrou no top 10 da UK Official Singles Chart. A faixa foi transmitida mais de 250 milhões de vezes globalmente, e o videoclipe acumulou mais de 35 milhões de visualizações.

A colaboração com Creepy Nuts começou quando Bling-Bang-Bang-Born da dupla japonesa chegou ao top 10 na parada Billboard Global 200 em março, atingindo o 8º lugar. Esse sucesso chamou a atenção de Dua Lipa, que pediu à dupla, composta pelo rapper R-shitei e DJ Matsunaga , para fazer o remix. Esta colaboração marca a primeira vez que Creepy Nuts trabalha com um artista de fora do Japão.

“Foi um novo desafio que trouxe à tona um novo lado nosso”, disse Matsunaga, enquanto R acrescentou: “Eu me envolvi no mundo que a letra de ‘Illusion’ de Dua Lipa retrata, deixando o ilusionista em mim aparecer nas novas letras que escrevi.”

Próximos passos de Dua Lipa

Dua Lipa deve retornar ao Japão pela primeira vez em seis anos para dois shows em novembro, cujos ingressos esgotaram rapidamente. A cantora foi reconhecida pelo Spotify como “a primeira artista na história a ter cinco músicas com mais de 2 bilhões de streams” e “a 25ª artista mais ouvida de todos os tempos”. Seu álbum “Radical Optimism” já foi transmitido mais de 2 bilhões de vezes e liderou a parada Official UK Albums.

Creepy Nuts também está em ascensão, com “Bling-Bang-Bang-Born” dominando a parada de músicas japonesas de meio de ano da Billboard Japan, liderando as listas de seis países. Recentemente, a dupla se apresentou no Dodger Stadium em Los Angeles, marcando sua primeira performance ao vivo nos EUA, e se prepara para um show no Tokyo Dome em fevereiro de 2025.

“O remix é precisamente nós, mas também é um novo lado nosso trazido à tona pela música ‘Illusion’ de Dua Lipa”, disse a dupla. “É em inglês e japonês, mas ficou suave; esperamos que vocês gostem.” Dua Lipa acrescentou: “Não deixe de ouvir o remix desses dois talentos incríveis.”