Laís Seguin Armandinho anuncia que será pai pela terceira vez

Armandinho , de 54 anos, revelou uma emocionante novidade aos seus fãs: ele será papai novamente! O cantor, que estava no palco com a esposa Carla Nicolait, de 28 anos, usou um show em Brasília para anunciar a gravidez e ainda fez um chá revelação surpresa. Enquanto cantava a música “Amor vem cá”, ele beijou a barriga de Carla, e uma surpresa aguardava a plateia.

Fitinhas de papel e fogos de artifício surgiram atrás do palco, e o telão revelou a mensagem: “É uma menina”. Os fãs vibraram com a notícia e gravaram vários vídeos para celebrar a novidade. Carla Nicolait compartilhou a empolgação nas redes sociais, descrevendo o momento como “especialmente especial”.

A bebê, que se chamará Celeste, será a primeira filha do casal, que se casou em 2018 após um romântico noivado em Machu Picchu. Armandinho já é pai de outras duas meninas, Antônia e Marcela, de um relacionamento anterior com Nadja Vendruscollo. “Gente, eu sabia desde o início, a mãe sempre sabe, eu já sentia. É um ser celestial que está vindo dos céus para nos iluminar”, disse Carla, emocionada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Armandinho (@armandinhoebanda)

Carreira de Armandinho

Em 2002, Armandinho lançou seu álbum de estreia homônimo pelo selo gaúcho Orbeat Music, com destaque para a faixa de abertura Balanço da Rede , marcada pela forte influência do reggae. O álbum também inclui sucessos como Ursinho de Dormir , Reggae das Tramanda , Sentimento e Outra Noite Que Se Vai . Em 2004, o cantor lançou seu segundo disco, Casinha .

Em 2006, Armandinho assinou com a Universal Music e lançou seu primeiro álbum ao vivo, Ao Vivo , que consolidou sua popularidade em todo o Brasil. Gravado em Camboriú, o CD e DVD capturam todos os hits do artista até aquele momento. Seu quarto álbum, Semente , foi lançado em 2007 e inclui a faixa-título como a primeira música de trabalho.

No ano seguinte, Armandinho e sua gravadora inovaram com o lançamento do maxi single Madeira , um EP digital com quatro faixas inéditas a um preço acessível. Em 2009, após sair da gravadora, Armandinho lançou seu quinto álbum, Volume 5 , onde se afastou um pouco do pop-romântico associado ao hit Desenho de Deus .

O álbum inclui músicas como Amor de Primavera e Desejos do Mar e uma versão de Como Dois Animais , de Alceu Valença . O cantor explorou influências roqueiras, com riffs e detalhes de guitarra gravados por ele mesmo, citando Black Sabbath , The Clash , Jimi Hendrix , Sublime e Tom Morello como influências. Em 2019, Armandinho lançou seu terceiro álbum ao vivo.