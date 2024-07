Laís Seguin Fiuk perde aposta e tem cabelo raspado por mulheres

Fiuk surpreendeu seus seguidores ao revelar que perdeu uma aposta e teve o cabelo raspado por duas mulheres. O ator, cantor e ex-participante do Big Brother Brasil 21 compartilhou um vídeo nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (26), mostrando todo o processo. No entanto, a publicação não foi bem recebida pelos internautas.

Nas imagens, o ex-BBB aparece vendado enquanto as duas mulheres rasgam sua camisa e, em seguida, começam a raspar o cabelo do filho de Fábio Jr . Essa mudança no visual gerou uma enxurrada de comentários lamentando a transformação. Além disso, muitos internautas consideraram o conteúdo do vídeo como uma tentativa desesperada de engajamento.

Entre as reações, muitos expressaram descontentamento com o novo visual de Fiuk. “Tanta coisa para fazer com ele e vão cortar justo o cabelo”, comentou uma seguidora. “Poxa, logo seu cabelo, tão lindo!”, lamentou outra. “Meu Deus, o cabelo não”, pediu uma terceira. “Homem, o que tu fez com teu cabelo? Esse teu cabelo é um charme. Quero ver esse resultado final”, confessou mais uma.

Além das críticas ao visual, o artista também foi duramente criticado pelo conteúdo do vídeo. “O engajamento com Deolane não deu lucro mais. Tem que se reinventar”, ironizou uma internauta. “Fábio Jr deve tá escondido debaixo da cama de vergonha”, brincou outra. “A decadência é algo triste né? Gente, não vale tudo por like, repete comigo”, afirmou uma terceira. “Meu filho nunca tomou vacina e é normal’. O filho:”, apontou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por [+]FIUK (@fiuk)

Fiuk e Deolane Bezerra se desentenderam

Deolane Bezerra compartilhou uma conversa no WhatsApp com Fiuk depois que o cantor insinuou um possível relacionamento amoroso entre eles. A advogada deixou claro que eram apenas amigos. “Qual é, amigo? Falei algo que te chateou na entrevista? Por que você está dando a entender que rolou algo? Agora sou eu que não estou te entendendo! Sempre falei de você com muito carinho”, perguntou Deolane.

“Eu fui supergeneroso, supertranquilo, tentei agir de um jeito diferente de você. Acabei desencanando. Não sei o que você pensa, não sei qual é a sua vibe e tal. Tenho um carinho por você, que se você imaginasse…”, respondeu Fiuk em um áudio. “Generoso com o quê? Você não tava dando entrevista nenhuma, simplesmente pirou e começou a falar nos seus Stories. Não gostei, achei biscoitagem”, afirmou Deolane.

“É f*da, eu ficar sozinho só levando raquetada. Sei que é seu jeito, mas não é minha vibe, não. Achei mesmo que tinha sido supergeneroso na minha resposta, mas daqui a pouco faço [vídeo] de novo dizendo que não aconteceu nada, se é isso que está te incomodando e é isso aí”, respondeu ele.