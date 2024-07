Laís Seguin Eduardo Costa revela que teve o rosto desfigurado por acidente

O cantor Eduardo Costa , recentemente alvo de críticas sobre sua aparência, usou as mídias sociais para desabafar e esclarecer os motivos por trás das mudanças em seu rosto. Ele explicou que, após um procedimento de micropigmentação nos lábios, sua boca ficou mais avermelhada, o que gerou comentários e especulações.

Eduardo revelou que suas cirurgias plásticas foram consequência de um grave acidente aéreo sofrido em 2011, que deixou seu rosto desfigurado. “Vou contar para vocês por que meu rosto ‘deu diferença’. É um negócio de que nem gosto de falar, mas vou. Sofri um acidente de avião muito feio, no interior de Minas [Gerais]. Quebrei a mão, o braço, o rosto, o nariz, trinquei minha cabeça o osso dela trincou. Não tinha como fazer algo. Meu rosto, nessa época, ficou todo ‘arregaçado'”, detalhou o cantor.

Após o acidente, Eduardo passou por vários procedimentos estéticos na tentativa de amenizar as cicatrizes e danos. “O que fiz foi para corrigir algumas coisinhas […], porque [o rosto] ficou muito horroroso, [com] muita cicatriz. Uma parte dele afundou e, se eu fosse fazer cirurgia, demoraria, e eu tinha agenda”, completou.

Mesmo enfrentando sérias lesões, o cantor seguiu com sua agenda de shows, destacando a sorte de ter sobrevivido ao acidente. “Eu tinha vendido 10 mil ingressos e não podia deixar de cumprir [com a apresentação]. Era para ter sido um acidente fatal. Tirei o cinto com medo de explodir o avião e quebrei a cara toda”, relatou.

Além de esclarecer as mudanças em sua aparência, Eduardo Costa também abordou um vídeo que circulou na internet, onde ele aparece parado por cerca de cinco minutos durante um show. Segundo o cantor, este é um momento de reflexão e gratidão. “Quando estou ali no palco e vocês me veem parado por cinco ou 10 minutos, é o momento em que as pessoas estão gritando. Sabem o que eu estou fazendo […]? Agradecendo a Deus pela vida de cada um que está ali. Porque eu saí lá de Abre Campo [MG], do meio do nada, sem ter o mínimo”, explicou.

Eduardo Costa fala sobre Leonardo

Eduardo Costa utilizou a internet para desabafar sobre sua substituição no projeto Cabaré , que ele originalmente apresentava junto com Leonardo . Devido a várias polêmicas, Costa foi substituído por Gusttavo Lima no show. Em uma entrevista ao canal Segundo Voz e Companhia no YouTube, Eduardo Costa comentou sobre as controvérsias envolvendo seu nome e como se sentiu ao ser retirado do projeto que ajudou a criar.

“Muita gente perguntou: você ficou com ciúmes? Cara, eu não sei… Eu não posso te explicar aqui”, disse o cantor. “Sim, é ciúmes porque é um sentimento que eu não gostei de sentir. Você ficaria feliz com um cara comendo sua esposa?”, comparou. Eduardo Costa explicou que idealizou o projeto Cabaré para ser apresentado por ele e Leonardo, e a substituição foi difícil de aceitar.