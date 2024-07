Marcelo de Assis Marília Mendonça: Deezer revela os 10 maiores sucessos da artista

Marília Mendonça , a icônica artista brasileira, que revolucionou o universo da música sertaneja feita por mulheres, completaria 29 anos nesta segunda-feira (22) e como forma de homenagear e honrar sua vida e carreira, a plataforma de streaming Deezer relembra sua trajetória e divulga as músicas preferidas dos fãs, além de destacar a eterna Rainha da Sofrência na plataforma.

Nascida em Cristianópolis , cidade do interior de Goiânia (GO), no dia 22 de julho de 1995 , Marília Mendonça começou a sua carreira musical na igreja com 12 anos de idade .

Além de cantar, e antes de alcançar o estrelato, a artista compôs centenas de músicas, que fizeram sucesso na voz de grandes artistas reconhecidos na cena – como as canções Minha Herança de João Neto & Frederico, Muito Gelo, Pouco Whisky de Wesley Safadão , Até Você Voltar, Cuida Bem Dela e Flor e o Beija-Flor de Henrique & Juliano , Calma de Jorge & Mateus , É Com Ela Que Eu Estou de Cristiano Araújo , entre muitas outras.

Em 2015 lançou seu primeiro EP homônimo e no ano seguinte o primeiro DVD, destacando-se rapidamente entre o público por conta de suas letras sinceras sobre desilusões amorosas, superação de relacionamentos abusivos, autoestima e resiliência feminina, cantadas por sua voz poderosa.

De lá para cá, o sucesso só cresceu, acumulando números expressivos, prêmios e milhões de fãs ao redor do mundo. Mesmo com sua partida precoce em 2021, após um acidente aéreo fatal em Minas Gerais, seu legado permanece intacto e a cantora e compositora continua sendo uma das mais tocadas do Brasil.

Celebrando a trajetória de Marília Mendonça

Para enaltecer a artista e sua trajetória, a Deezer destaca a rainha da sofrência no canal Sertanejo , indicando principalmente a playlist 100% Marília Mendonça, além de incluir sua discografia completa na sessão Álbuns Essenciais , entre outros destaques que exaltam a importância de Marília na cena musical.

Marília Mendonça e Xamã têm a música mais tocada na primeira década nas plataformas

A música Leão , composição de Xamã , conquistou o topo da lista das mais ouvidas nas plataformas digitais na primeira década de funcionamento da plataforma no país, entre 2014 e 2023 . Lançada originalmente em parceria com Marília Mendonça em 2020 como faixa do Zodíaco , terceiro álbum do rapper , a canção foi revisitada pela rainha da sofrência para o projeto Decretos Reais .

Vale lembrar que Xamã e Marília destronaram Luan Santana e Miley Cyrus ao fazerem de Leão a música mais executada nos shows realizados no Brasil no ano passado, segundo o Ecad , órgão responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais no país.

Enquanto o sertanejo ficou em segundo lugar na lista com Coração Cigano , a estrela global ficou em décimo segundo com Flowers .

No ano passado, a música quebrou outro recorde: com 13,9 milhões de streams totalizados nos últimos sete dias, ela foi a faixa mais executada em uma única semana no Spotify Brasil , superando o megahit Envolver , de Anitta .

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Marília Medonça na plataforma , entre canções autorais, participações e regravações:

1. Leão

2. Flor E O Beija-Flor

3. Mal Feito (Ao Vivo)

4. Me Ame Mais

5. Hackearam-me

6. Vai Lá Em Casa Hoje

7. Te Amo Demais

8. Esqueça-Me Se For Capaz

9. Presepada

10. Todo Mundo Menos Você