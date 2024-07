Mayra Dugaich Minissérie ‘Senna’ ganha pôster oficial e data de lançamento

Nesta quinta-feira (18), a Netflix anunciou a data de estreia da minissérie Senna e divulgou o pôster oficial da produção.

Protagonizada por Gabriel Leone, o anúncio ganhou uma postagem oficial em contas oficiais do streaming de outros países no X.

Em março, o primeiro trailer foi divulgado da nova série sobre o ídolo da Fórmula 1, Ayrton Senna . O teaser retrata um dos momentos importantes da história do piloto, sua primeira vitória no Brasil, no GP de Interlagos de 1991.

O elenco é composto por Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro . Gabriel Leone viverá o saudoso tri-campeão Ayrton Senna (1960-1994).

Com direção geral de Vicente Amorim , que também assina como showrunner e diretor, e direção de Julia Rezende , Senna foi produzida pela Gullane e realizada em parceria com a Senna Brands e a família do piloto.

“Ficamos todos muito próximos e conectados com os feitos e a energia dele” , revelou Gabriel Leone em uma entrevista à Folha de S. Paulo . “Eu senti essa energia vinda dele também. Com certeza”.

“Mesmo sem tê-lo acompanhado nas pistas, eu tinha a real dimensão do tamanho dele, do que ele representava e representa para o povo brasileiro. É uma responsabilidade enorme contar a história de uma pessoa tão especial”, disse o ator.

Senna estará disponível na Netflix no dia 29 de novembro.

Alice Wegmann comenta sobre série ‘Senna’: “Melhores dias”

A atriz Alice Wegmann que interpretou Lilian, a primeira esposa de Ayrton Senna na série Senna , da Netflix , conversou sobre as gravações no CNN Pop.

“As filmagens foram muito inesquecíveis. Vivi alguns dos melhores dias da minha vida. Fui para Argentina, fui para o Uruguai, para a Irlanda do Norte, São Paulo…”, revelou.

“Foi muito legal, um intercâmbio. Não posso dar muitos spoilers, mas é uma cena que vai emocionar muito o Brasil” , comentou.

“Eu nasci em 1995, um ano depois da morte dele, mas sinto ele muito presente no nosso país. Sinto que é verdadeiramente um dos nossos maiores ídolos. Tem muita história. Viajei para o Japão agora, e você vê que tem ainda muitos japoneses fãs dele. Essa comoção… é muito bonito o que ele conseguiu fazer” , escreveu em seu Instagram no último dia 1 de maio.

Confira: