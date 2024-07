Laís Seguin Ghabi confirma affair com neto de Bob Marley: ‘Conhecendo melhor’

Desde a chegada ao Brasil, o astro YG Marley , neto de Bob Marley , tem sido visto frequentemente ao lado da cantora brasileira Ghabi . A dupla teria sido apresentada por Nico Marley , irmão de YG, e desde então tem passado bastante tempo juntos.

No último sábado (13), durante o show de Lauryn Hill com participação de YG, Ghabi estava na área VIP da família, sempre próxima de YG. O suposto casal circulou pelo backstage durante todo o evento, o que alimentou rumores sobre um possível romance.

Após a apresentação, YG e Ghabi chegaram de mãos dadas ao after oficial do evento. Eles posaram juntos para fotos, e trocaram beijos e carinhos em público. Ao final da noite, o casal deixou o local acompanhado de amigos e seguranças do artista.

Ghabi comentou ao O Globo, sobre as especulações de um romance com YG Marley: “Nós fomos apresentados por amigos em comum e realmente estamos nos conhecendo melhor” , revelou a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GHABI (@oficialghabi)

Carreira de YG Marley

YG Marley, nascido em 5 de dezembro de 2001, em Beverly Hills, Califórnia, com o nome de Joshua, cresceu em South Orange, Nova Jersey. Desde pequeno, ele acompanhava sua mãe nos palcos, e aos nove anos declarou sua vontade de seguir a carreira musical.

Ao longo dos anos, ele consolidou sua presença na indústria, não apenas como músico, mas também como modelo. Em 2017, ele participou de uma campanha para a Urban Outfitters e foi destaque na Teen Vogue ao lado de sua irmã, Selah Marley .

Recentemente, YG Marley lançou seu primeiro single, “Praise Jah in the Moonlight”, em 25 de dezembro de 2023. A música rapidamente se tornou um sucesso de streaming, alcançando o primeiro lugar nas paradas globais do Spotify Viral 50.

Marley também se destacou no festival Coachella de 2024 e sua música entrou na Billboard Hot 100 dos EUA, fazendo dele o sexto membro da família Marley a alcançar essa façanha.

Em janeiro de 2024, foi anunciado como artista de destaque no festival Coachella e, em 31 de março de 2024, lançou um remix de “Praise Jah in the Moonlight” com Lauryn Hill, durante a transmissão do Kick de Adin Ross.

Em 1995, Lauren Hill iniciou um relacionamento com Rohan Marley , filho de Bob Marley, e em 1996 o casal decidiu morar junto. Ao longo dos anos, tiveram cinco filhos juntos: Zion (1997), Selah (1998), Joshua (2001), John (2003) e Sarah (2008). No entanto, o casamento foi tumultuado por divergências e idas e vindas, culminando na separação definitiva em 2009.