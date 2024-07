Marcelo de Assis Álbum de Bon Jovi tem performance negativa nas paradas dos EUA

Foto: Universal Music / Island Records

Forever , o mais recente trabalho da banda Bon Jovi teve um desempenho pífio no mercado norte-americano. O disco ficou apenas uma única semana na Billboard 200 , o principal chart de álbuns dos EUA.

Com isso, Forever se tornou o único disco do Bon Jovi com esse desempenho comercial negativo na carreira da banda.

Tal resultado vem de encontro com os problemas vocais que seu vocalista e fundador, Jon Bon Jovi , vem enfrentando recentemente. Em 2023, o lendário roqueiro de 62 anos e imortalizado pelo Hall da Fama dos Compositores em 2009, se viu obrigado a passar por uma cirurgia em suas cordas vocais, que foi precedida por um longo tratamento.

Bon Jovi explicou sobre este desafio pessoal no documentário Thank You, Goodnight: The Bon Jovi History , que estreou na plataforma de streaming Hulu em abril.

Não foi apenas Forever que surpreendeu o mercado com o seu baixo desempenho comercial: há quatro anos, o Bon Jovi lançou o álbum 2020, no inicio da pandemia do coronavírus e o disco estreou na Billboard 200 na 19ª posição. Porém, em apenas uma semana, o álbum despencou 126 posições .

Estima-se que o Bon Jovi , uma das maiores bandas da história do rock, vendeu mais de 120 milhões de discos em todo o mundo , além de se apresentar em mais de 2,7 mil concertos em 50 países . Eles foram imortalizados no Hall da Fama do Rock em 2018.

Star+ divulga curiosidades sobre documentário de Bon Jovi

Composta por quatro episódios, Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi chegou na última sexta-feira (26), exclusivamente na plataforma de streaming Star+ . A produção oferece um olhar inédito do passado épico e do futuro incerto de uma das bandas mais conhecidas do mundo e de seu vocalista, Jon Bon Jovi . Uma odisseia de 40 anos de rock que se vê à beira do abismo, quando uma lesão vocal ameaça acabar com tudo subitamente.

A produção apresenta a banda em fevereiro de 2022, acompanhando-a em tempo real e em todos seus altos e baixos enquanto tentam planejar seu futuro. A história de um talento único é emocionante, mas o mais extraordinário é ver uma lenda como Jon Bon Jovi se mostrando ao mundo em seus momentos mais vulneráveis.

A Star+ separou cinco curiosidades sobre a banda e seu líder. Confira:

Como tudo começou

Ainda adolescente, John Francis Bongiovi, mais conhecido como Jon Bom Jovi , aprendeu a tocar violão com seu vizinho e se apaixonou pela música. Ele decidiu criar uma banda para tocar nos bares da cidade e aos 16 anos , através de um amigo em comum, conheceu o tecladista David Bryan . Juntos, faziam parte da banda cover Atlantic City Expressway .

A banda não durou muito, já que os integrantes eram adolescentes e sentiam a pressão de ir para uma faculdade. Jon , já sabendo sua vocação para música, decidiu criar um novo grupo musical chamado Jon Bongiovi and the Wild Ones , que também não ficou na estrada por muito tempo, pois o vocalista se mudou para Nova York (EUA) atrás de outras oportunidades.

Na cidade grande, Jon começou a trabalhar na gravadora PowerStation Studios , onde seu primo Tony Bongiovi era co-produtor, e lá aprendeu tudo sobre música ao acompanhar bandas como Aerosmith, Ramones e Talking Heads . No começo dos anos 1980, Jon gravou uma demo da música Runaway , que logo se tornou um single. Com o sucesso da canção, o vocalista precisava de uma banda e decidiu chamar seu antigo colega David Bryan para uma nova tentativa. Bryan convidou Alec John Such e Tico Torres para se juntarem a eles e, em seguida, conseguiram um contrato com a gravadora PolyGram (atual Universal Music ), lançando, assim, seu primeiro disco, que acabou levando o nome de seu primeiro grande sucesso.

A origem do nome do grupo se deve por uma brincadeira: durante uma reunião, uma pessoa da PolyGram sugeriu que fizessem um trocadilho com o sobrenome de Jon, assim como a banda Van Halen , que leva o nome de um dos integrantes como se fossem duas palavras, nascendo assim Bon Jovi .

A relação de Bon Jovi com o Brasil

Bon Jovi já desembarcou diversas vezes no Brasil ao longo dos anos e já subiu aos palcos de diversas capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Porto Alegre . As primeiras apresentações da lendária banda em solo nacional foram em janeiro de 1990 no festival Hollywood Rock , nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo , e, desde então, o grupo conta com shows marcantes no Brasil, como as apresentações das edições de 2013, 2017 e 2019 do Rock in Rio .

Mas não foi apenas em cima dos palcos que Jon Bon Jovi e seu grupo se aventuraram em terras brasileiras: uma das passagens mais marcantes e curiosas foi a participação do vocalista na novela Malhação , da Rede Globo , em 1990. Contracenando ao lado da atriz Luana Piovani , o astro interpretou o roqueiro John Bongiovi. A participação aconteceu com o objetivo de promover o segundo álbum de estúdio da banda, chamado Destination Anywhere e lançado no mesmo ano.

Na mesma época, Jon Bon Jovi também participou do programa Planeta Xuxa , apresentado por Xuxa Meneghel , além de se apresentar com sua banda no Domingão do Faustão .

Bon Jovi no cinema (e nas séries)

Não foi apenas nos palcos que Jon Bon Jovi se destacou. O músico de 62 anos também se aventurou no mundo do cinema e televisão, atuando em filmes como Jovens Demais Para Morrer (1990), O Jogo da Verdade (1995), Pucked (2006) e Noite de Ano Novo (2011), além de ter feito participações na segunda temporada da série Sex And The City em 1999 e na quinta temporada de Ally McBeal em 2005.

Músicas da banda também podem ser ouvidas nas trilhas sonoras de diversas obras, como nas séries How I Met Your Mother, Todo Mundo Odeia oChris, Grey’s Anatomy e Stranger Things , além de também tocarem em longas de sucesso como Shrek (2001) e Armaggedon (1998).