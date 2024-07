Mayra Dugaich Noel Gallagher afirma que adora o Festival de Glastonbury

Na última quinta-feira (4), Noel Gallagher comentou sobre o Festival de Glastonbury para o tabloide britânico The Sun . Ele se apresentou na semana passada e afirmou que o evento é a segunda coisa mais importante do país.

“Não me interpretem mal, eu adoro Glastonbury. Acho que é uma das coisas mais importantes. Na verdade, é provavelmente a melhor coisa da Grã-Bretanha, além da Premier League “, revelou.

“Está ficando um pouco acordado agora, aquele lugar, e um pouco enfadonho e um pouco sinalizador de virtude ”, disse Gallagher ao jornal. “ Eu não gosto disso na música – pequenos idiotas agitando bandeiras e fazendo declarações políticas e bandas subindo ao palco e dizendo: ‘Ei, pessoal, a guerra não é terrível, certo? Vamos todos vaiar a guerra. Foda-se o homem conservador’ e tudo mais.”

A publicação especulou que os comentários de Gallagher vieram depois que o trio irlandês de hip-hop Kneecap postou mensagens na tela durante sua apresentação condenando a guerra de Israel contra o Hamas enquanto a multidão gritava “ Palestina livre, livre” junto com a banda.

“É como, olhe, toque suas músicas e saia… É demais, doe todos os seu dinheiro para a causa – é isso, pare de tagarelar sobre isso. Digamos, por exemplo, que o mundo está um pouco confuso e todos vocês estão em um campo em Glastonbury. Qual é o problema com isso? Eu não tenho nenhum problema com isso. Acho que se você tem 18 anos e é de classe média, pode ter problemas com isso. Mas o que todas as crianças do campo em Glastonbury vão fazer a respeito? Todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo, você tem um telefone no bolso que te avisa de qualquer maneira. Qual é o sentido da sinalização de virtude?”, finalizou.

Vale lembrar que ele foi headliner do festival com o Oasis em 1995 e 2004 e com o High Flying Birds em 2022.

Show de Noel Gallagher em Nova York é evacuado por ameaça de bomba

O show do cantor britânico Noel Gallagher , ex- Oasis , que aconteceria em Saratoga , Nova York (EUA), foi surpreendentemente evacuado após a ameaça de uma bomba no último fim de semana.

Com a situação, Gallagher não pôde se apresentar na noite de sábado (8) no Saratoga Performing Arts Center . De acordo com vários relatos, as bandas de rock Metric e Garbage conseguiram concluir seus shows de abertura, antes que a High Flying Birds , banda de Noel, pudesse se apresentar.

De acordo com informações do Albany Times-Union , um anúncio realizado às 22h (horário local) afirmou que o show de Noel Gallagher não iria acontecer devido a “circunstâncias além do nosso controle”.

Até a banda Garbage , que esteve se apresentando no local, se surpreendeu com a emergência : “Não temos ideia do que aconteceu esta noite. Fomos todos evacuados e estávamos preocupados com todos !!! Lamentamos, não temos informações reais. Acabamos de saber que houve uma evacuação de emergência !!!!” , escreveu a banda no Twitter .