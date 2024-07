Mayra Dugaich Taylor Swift estreia nova música durante show em Dublin

No último sábado (29), a cantora Taylor Swift surpreendeu os fãs que assistiam seu show em Dublin, na Irlanda. Pela primeira vez, ela cantou The Albatross ao vivo.

“ Espero (pelo set acústico) a noite toda porque essa é a parte do show que me mantém alerta ”, disse ao público. Ela então cantou a música de The Tortured Poets Department antes de cantá-la junto com Dancing With Our Hands Tied de Reputation .

Vale lembrar que a próxima parada da The Eras Tour é Amsterdam, nos dia 4, 5 e 6 de julho.

Vale destacar que um incidente mais sério aconteceu no show de sexta-feira (28) na Irlanda, quando fãs desidratados perto da frente do palco precisaram de assistência.

A cantora percebeu logo e chamou o socorro para os fãs.

“Precisamos de ajuda lá ”, disse ela perto do final da música Lavender Haze. “ Vejo que você conseguiu. Ótimo. Todos que trabalham neste estádio são incríveis.”, agradeceu.

Vale lembrar que na passagem de Taylor pelo Brasil em novembro de 2023, a fã Ana Clara Benevidas morreu após passar mal no primeiro show da cantora no Rio de Janeiro. A jovem teve exaustão térmica causada pelo calor.

Taylor Swift enfrenta problema técnico durante show em Dublin

No último sábado (29), a cantora Taylor Swift enfrentou um problema técnico no palco quando se apresentava em Dublin, na Irlanda.

Enquanto Taylor cantava The Smallest Man Who Ever Lived , do disco The Tortured Poets Department, a plataforma em que estava travou e não voltou ao nível do palco.

A falha foi logo percebida pelos fãs e o vídeo do momento compartilhado nas redes sociais. Um de seus dançarinos percebeu o defeito e se aproximou para ajudar Taylor a descer.

De acordo com a People, quem a auxiliou foi Jan Ravnik.

Vale lembrar que Taylor está se apresentando na Europa com sua turnê de sucesso The Eras Tour. Na semana passada seu namorado, Travis Kelce, fez uma aparição surpresa durante seu show em Londres.

O jogador do Kansas City Chiefs subiu ao palco durante uma apresentação de I Can Do It With a Broken Heart . Vestido com um smoking e uma cartola brilhante, ele pegou Swift e a carregou para a troca de roupa.