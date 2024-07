Mayra Dugaich Marina Ruy Barbosa compartilha fotos de festa de aniversário

Nesta segunda-feira (1), a atriz Marina Ruy Barbosa compartilhou fotos de sua festa de aniversário de 29 anos em St. Barths, no Caribe.

“It’s my birthday baby”, escreveu na legenda do Instagram.

A celebração contou com a presença do namorado, Abdul Fares, da mãe, Gio Ruy Barbosa e do pai, Paulo Ruy Barbosa.

“Te desejo o melhor da vida meu amor! Te amo além da vida! Saúde, amor e sucesso!” , escreveu Gio Ruy Barbosa ao postar uma foto com a filha.

Vale lembrar que ela já havia comemorado o aniversário ao lado de amigos e dividiu as fotos com os seguidores um dia antes.

‘Conversa com Bial’ recebe a atriz Marina Ruy Barbosa

A atriz Marina Ruy Barbosa foi a convidada do Conversa com Bial em dezembro de 2023. Rosto conhecido do público desde a infância, ela pode ser vista atualmente na novela Fuzuê , na TV Globo , e no Globoplay , na série Rio Connection , uma parceria entre Globo, Floresta e Sony .

Além do dom artístico, Marina é empresária na moda e fenômeno nas redes sociais. Na entrevista para Pedro Bial , a atriz, que fez sua primeira novela na TV Globo aos nove anos, fala sobre o sucesso e reconhecimento pelo seu trabalho: “As vezes eu me pergunto, qual o segredo para estar dando certo? […] Eu não sei, acho que não tem uma explicação, é uma junção de coisas. Você tem que ter a vocação para o que você quer fazer, muita dedicação, persistência, resiliência.”.

Tataraneta do Ruy Barbosa , jornalista, jurista, político e orador com importante relevância na história do Brasil, ela conta sobre a confusão das pessoas sobre a sua relação com autor Benedito Ruy Barbosa , os trabalhos como atriz e sobre recorrer à psicanálise no processo de preparação para viver um personagem: “Eu acho fundamental para o começo de um trabalho. […] Para entender quem é essa outra personalidade.” , conta a atriz.

O programa relembra o dueto de Marina com Roberto Carlos , em um especial de fim de ano da TV Globo, e ela comenta sobre o apoio que teve da jornalista e amiga Glória Maria na ocasião.

Com milhões de seguidores nas redes sociais, a atriz fala ainda sobre o porquê do cuidado ao expor a vida pessoal na internet, os desafios do trabalho como empresária e o desejo de ser mãe.

Confira: