Mayra Dugaich Ariana Grande completa 31 anos e posta vídeo de infância

A cantora Ariana Grande completou 31 anos na última quarta-feira (26) e compartilhou em seu Instagram um vídeo de sua infância.

Nas imagens, ela aparece vestindo um maiô colorido com os cabelos cacheados à mostra, cantando músicas e dançando para sua família. “ Por que você não canta Celine Dion? ” pergunta sua mãe, Joan Grande.

Foto: Instagram @arianagrande

Na postagem ela recebeu os parabéns da família, amigos e fãs.

Frankie Grande, irmão mais velho de Ariana, também recorreu às redes sociais para compartilhar votos de feliz aniversário para a irmã.

“Desde o momento em que você entrou na minha vida, você não trouxe nada além de alegria, amor e inspiração sem fim. Estou muito grato por ser seu irmão e por testemunhar sua jornada, tanto como artista quanto como a bela alma que você é. Além disso, estou apenas… muito orgulhoso de você. Você fez muito por mim em nossas vidas e eu não poderia estar mais grato. Você é minha rocha. Meu equilíbrio” , disse.

“Que este ano seja repleto de toda felicidade, sucesso e amor que você merece. Continue brilhando sua luz e compartilhando sua magia com o mundo. Eu te amo além da lua e cada vez mais, até os confins do universo e vice-versa!” , finalizou.

Ariana Grande quer lançar versão ‘deluxe’ de ‘Eternal Sunshine’

A estrela pop Ariana Grande revelou que pretende lançar uma versão deluxe de seu mais recente álbum Eternal Sunshine .

A hitmaker de 7 Rings revelou durante uma entrevista ao podcast Podcrushed que ela já está em estúdio escrevendo novas músicas desde que lançou o seu sétimo álbum de estúdio e março deste ano. Agora, ela considera lançar novas músicas como uma versão deluxe .

“Tenho escrito um pouco recentemente, tenho vivido no estúdio”, disse Ariana Grande ao co-apresentador Penn Badgley , que, por sua vez, sugeriu à ela o lançamento de uma versão deluxe de Eternal Sunshine .

Ariana respondeu: “Acho que vou. É engraçado porque eu realmente pensei que era apenas um trabalho muito conciso, é isso que é, e acho que para sempre na minha cabeça esse é Eternal Sunshine, aquele álbum. Há algumas ideias novas que poderiam ser incluídas. Então fui para o estúdio no dia seguinte ao Met (Gala) e fiquei uns 10 dias e estava literalmente morando lá.”

A cantora, que se apresentou no Met Gala em maio, na cidade de Nova York (EUA), lançou Eternal Sunshine em 8 de março e seguiu dois dias depois com uma edição digital deluxe surpresa chamada Slightly Deluxe , que contou com quatro faixas : um remix de Supernatural com Troye Sivan , um remix de Yes, And? com Mariah Carey , uma versão acústica de Imperfect for You e uma versão a capella de True Story .

Sobre a possível versão deluxe de seu mais novo disco, Ariana Grande complementou: “Tenho escrito muito e talvez haja mais. Eu gostaria de fazer um álbum de luxo em algum momento. Tive a ideia de fazer dois pequenos ou um grande e ainda estou decidindo. Acho que só um e gostaria de fazer mais algumas coisinhas e pronto”.

Confira: