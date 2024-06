The Music Journal Brazil “Somos Brasas” reunirá nomes da música gospel em São Paulo

O selo Brasas anunciou nesta semana a gravação ao vivo do DVD Somos Brasas , marcada para esta quarta-feira (26) de junho no espaço ID , no Bom Retiro , em São Paulo. Este projeto reúne todo o cast do selo e alguns convidados especiais do gospel .

São eles: Theo Rubia, Jullianny Souza, David Quinlan, Felipe Rodrigues, Jhonas Serra, SalvaOn, Mateus Brito, Israel Salazar, Carol Braga, Davi Silva, Gabriell Júnior, Jordan Teixeira, Jeser Pires, Flavio Vasques e Klebson Kollins .

O primeiro DVD do Brasas , marca uma colaboração completa entre os artistas do selo. Todos os projetos anteriores eram individuais, mas este reúne 100% do cast , além de convidados especiais como Julliany Souza e Carol Braga .

A seleção das músicas foi um desafio, dada a complexidade de juntar canções que conversam entre si e também por conta dos desafios técnicos. O projeto inclui 10 canções , sendo uma inédita, composição de Theo Rubia e Jander Pires , e nove regravações, tendo vários medleys , ampliando o repertório de maneira significativa.

Jander Pires finaliza com uma mensagem aos que aguardam a gravação: “Nossa expectativa é que as pessoas venham para queimar por Jesus. Queremos que nossa adoração incomode Jesus no seu trono de uma forma que Ele olhe e decida se manifestar no meio de nós. Queremos atrair o coração de Jesus. Afinal, é tudo dEle, tudo por Ele, tudo para Ele.”

O projeto Somos Brasas reflete o desejo de ativar cada indivíduo como uma “brasa viva” , iluminando e aquecendo através da fé e da adoração conjunta: “Somos Brasas significa que nós, a igreja de Jesus, seja ministro, equipe ou o público, somos todos brasas”, concluiu Jander Pires.

Informações sobre ingressos entre outros assuntos, estão disponíveis em https://www.e-inscricao.com/brasasmusic/gravacao

Música gospel alcança o topo da plataforma Deezer no Brasil

No mês de abril deste ano, a música gospel brasileira viveu dias memoráveis na Deezer , uma das maiores plataformas independentes de experiências musicais do mundo. A playlist Top Hits Gospel alcançou o 1º lugar entre as mais ouvidas , o que demonstra a força e o crescimento do gênero no país.

O sucesso também se deve à estratégia de CRM da marca , que tem como objetivo impactar os fãs com novidades de lançamentos dos seus artistas favoritos de forma personalizada.

“Os dados recentes revelam um cenário incrivelmente promissor para o gospel, tanto na Deezer, quanto no país como um todo – atualmente, o gênero representa 10% do Top 100 e uma média de 12% do Top 200 na plataforma”, celebra Lincoln Baena , editor de música na Deezer Brasil .

“No dia 25 de março, tivemos 16 músicas no TOP 100 e esse destaque foi simplesmente surreal. Esses números refletem não apenas a popularidade crescente do gênero, mas também a capacidade de conquistar novos públicos”, complementa.

A Deezer também oferece um canal dedicado ao gênero, além de recursos personalizados como playlists temáticas e sugestões de artistas e álbuns , para aprofundar ainda mais a conexão do ouvinte com o vasto universo da música gospel.