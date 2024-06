The Music Journal Brazil Robbie Williams revela “decepção” por não ser reconhecido em Londres

O cantor Robbie Williams , ex-integrante do Take That , revelou que ficou decepcionado pelo fato de poder andar em Londres sem ser reconhecido .

A voz de Angels , hoje com 50 anos , alcançou grande sucesso como membro do Take That nos anos 1990 e como artista solo e já vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo .

Contudo, ele ficou preocupado com o fato de seu poder de estrela ter desaparecido enquanto caminhava pelo Hyde Park , em Londres , no último domingo (23), sem ser reconhecido.

A esposa Ayda Field filmou o cantor onde ele aparenta insatisfeito enquanto eles voltavam para casa após

jantarem juntos com o cantor reclamando: “Isso é muito preocupante”.

“Estamos voltando pelo Hyde Park. Estou vestido completamente de rosa. Estou com tênis rosa. Tenho óculos escuros diamantados e absolutamente ninguém me reconheceu ou me incomodou, e eu realmente preciso deles” , reclamou Robbie Williams , que pontuou: “Não era assim nos anos noventa”.

Ayda continuou a filmar o marido enquanto ele se reclinava na grama e cumprimentava as pessoas que passavam, mas o público local não o reconhecia.

Foi então que nesta terça-feira (25), Robbie e Ayda planejaram uma ação para dar a volta por cima: o artista vestiu um colete com o seu nome estampado nas costas e ele ficou “encantado” ao ver que surgiram fãs para tirar uma selfie com ele. Uma fila se estabeleceu nas ruas de Kensington .

Para comemorar o momento, Robbie publicou a filmagem na conta oficial do cantor que legendou o momento: “de volta ao jogo”.

Seu último álbum de estúdio foi Present, lançado em 22 de novembro de 2019 pela Sony Music , via Columbia Records . Com este trabalho, Robbie Williams conquistou um disco de ouro no Reino Unido .

Documentário sobre o cantor lançado em 2022, segundo o mesmo, é “repleto de sexo”

Em uma participação a um programa de TV da Nova Zelândia , o astro britânico Robbie Williams deu mais detalhes sobre o seu documentário que foi produzido para a Netflix em 2022.

“Sem regras” , disse o cantor, afirmando que a produção não terá restrições e será repleto de sexo, drogas e doenças mentais. Ele ainda disse que teve o controle editorial sobre o conteúdo, sendo assim ele poderia restringir o que ira ao ar, porém deixou claro que os criadores podem ficar tranquilos, pois quer se expor mais do que qualquer outra pessoa se expõe.

“Não começamos [a filmar]. Tenho certeza de que serei eu dando muitas informações sobre minha vida e meus tempos. Estou ansioso para começar e descobrir quem sou” , disse o artista ao programa The Mike Hosking Breakfast , da emissora neozelandesa.

“Sem regras. Estou mais propenso do que a maioria das pessoas a deixar tudo aberto. Muito raramente poderei dizer:”Isso é demais, tire!” Normalmente acho que não é suficiente. A maioria das pessoas quer fazer uma versão higienizada de si mesma porque tem medo de entregar muito de sua vida real. O público pode ver isso e eu não respondo muito bem como um membro do público a isso, então não vou fazer isso”, continuou.

A produção audiovisual foi filmada dentro de sua mansão em Kensington , na cidade de Londres e ao que parece a única restrição será vetar a participação de seus quatro filhos que tem com Ayda Field , apareçam nas gravações.

Ambos são pais de Teddy, Charlton, Coco e Beau .