Mayra Dugaich Lauryn Hill

Nesta segunda-feira (24), Lauryn Hill e The Fugees anunciaram as datas da turnê celebrando o álbum solo de 1998, The Miseducation of Lauryn Hill .

De acordo com a Billboard, eles tocarão nos Estados Unidos antes de partir para quatro datas na Europa.

A turnê, que reúne a vencedora de oito Grammys com The Fugees para celebrar o 25º aniversário do álbum nº 1 da Billboard 200, The Miseducation of Lauryn Hill , começa em 9 de agosto em Tampa, na Flórida, antes de seguir por outros estados. Ela termina em 22 de outubro no Ziggo Dome em Amsterdã. Os shows também contarão com músicas do álbum nº 1 do The Fugees, The Score e com o filho de Hill, YG Marley.

A Miseducation Anniversary Tour foi adiada em novembro de 2023 devido a problemas vocais da cantora.

“Os shows que foram cancelados este ano serão remarcados para o início de 2024 E, devido à grande resposta, adicionaremos novas cidades à turnê, incluindo o exterio r”, acrescentou na época.

Álbum de Lauryn Hill é eleito como melhor de todos os tempos

A Apple Music divulgou o Top 10 da lista dos 100 Melhores Álbuns de Todos os Tempos e em primeiro lugar ficou o disco de Lauryn Hill .

“Este é o meu prêmio, mas é uma narrativa rica e profunda e envolve tantas pessoas, tanto sacrifício, tanto tempo, e tanto amor coletivo”, disse a cantora durante um jantar organizado pela plataforma.

Vale lembrar que The Miseducation of Lauryn Hill é o único álbum de estúdio da cantora, lançado em 1998.

Michael Jackson, The Beatles, Prince & The Revolution, Frank Ocean, Stevie Wonder, Kendrick Lamar, Amy Winehouse. Nirvana, Beyoncé completam o Top 10. Lauryn Hill virá ao Brasil e será headliner do festival Chic Show – 50 anos de Black Music , que acontece no Allianz Parque, em São Paulo no dia 13 de julho.

Confira: