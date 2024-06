Mayra Dugaich Holograma de Jon Bon Jovi é colocado em bar em Nashville

Na última quinta-feira (20), o cantor Jon Bon Jovi ganhou um holograma permanente instalado em seu recém-inaugurado bar, no centro de Nashville, nos Estados Unidos.

Ainda neste ano, uma segunda unidade do holograma será instalada com mais membros da banda homônima, Bon Jovi. O dispositivo também terá a capacidade de transmitir convidados surpresa como hologramas ao vivo que podem ser vistos e ouvidos pelos fãs no clube, como se estivessem lá pessoalmente.

Vale lembrar que 0 holograma com Jon Bon Jovi foi usado em janeiro quando o cantor foi homenageado durante o evento MusiCares Person of the Year durante o fim de semana do Grammy em Los Angeles.

Vale destacar que a cabine que apresenta Jon Bon Jovi como um holograma 4K, foi instalada pela Proto Inc. em parceria com o local e a Big Plan Holdings.

“Esta adição inovadora do Proto Holograma de Jon no JBJ’s exemplifica o compromisso de proporcionar experiências inesquecíveis aqui na Broadway ”, disse Matthew Bongiovi, da Bon Jovi Management, em um comunicado.

“A resposta entusiasmada online ao holograma Proto de Jon destaca a excitação pelo que trazemos para a mes a”, acrescentou Josh Joseph, fundador/CEO da Big Plan Holdings. “ O Nashville de JBJ está se posicionando como um líder em eventos ao vivo inovadores.”

“ Estou emocionado em ver Jon Bon Jovi integrando a tecnologia Proto Hologram no JBJs Nashville ”, disse David Nussbaum , fundador do Proto Hologram. “Nossa tecnologia transforma apresentações ao vivo em uma experiência ‘Runaway’, permitindo que artistas como Jon Bon Jovi se conectem com seu público de uma forma que nunca foi possível antes. É uma honra fazer parte de um projeto tão inovador, e mal posso esperar para que os fãs experimentem a mágica em primeira mão.”

No início de junho, Bon Jovi tocou um set surpresa de cinco músicas na grande inauguração do JBJ’s Nashville. O local apresenta um palco no térreo e paredes com fotos do grupo que abrangem sua carreira de décadas.

Jon Bon Jovi considera se aposentar das turnês

O astro Jon Bon Jovi já considera se aposentar das turnês caso ele não consiga recuperar totalmente sua voz após uma nova cirurgia na garganta .

Pelo menos é o que o cantor de 62 anos explicou nos bastidores de Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story , o mais novo documentário da Disney+ , quando explica sobre a recuperação de uma recente cirurgia em uma corda vocal atrofiada .

Mas a voz de clássicos como Always, Livin’ on a Prayer, Never Say Goodbye e Miracle concedeu uma recente entrevista ao jornal britânico The Sunday Times onde ele comenta sobre a condição atual de suas cordas vocais.

“Há uma grande diferença entre estar em estúdio e sair para a estrada” , explica Jon Bon Jovi. “Acabamos de gravar um novo álbum. Canto em terapia vocal todos os dias. Mas eu quero me apresentar duas horas e meia por noite, quatro noites por semana – e sei o quão bom posso ser, então se não posso ser aquele cara… coloque desta forma, eu não precisa ser o Elvis gordo” , disse.

Jon Bon Jovi também revelou em entrevista que se sente mais perto da aposentadoria e o quanto isso o deixa triste: “Ficarei arrasado se não puder cantar ao vivo novamente, mas o que um quarterback faz quando se depara com a última bola que lançará? Essa é a situação em que estou. Quero relembrar os 40 anos do Bon Jovi, ansiar pelo novo álbum e apreciar tudo. Essa é a minha esperança: encontrar alegria em tudo isso” , encerrou.

O Bon Jovi lançou o seu novo álbum Forever , o 16º trabalho de estúdio, no dia 7 de junho de 2024 pela Universal Music , via Island Records .

Confira: