Peso Pluma libera álbum duplo ‘Éxodo’

Na última quinta-feira (20), o cantor mexicano Peso Pluma lançou seu esperado novo álbum, Éxodo . O CD duplo mostra sua versatilidade, um com suas canções características e outro cheio de faixas potentes de trap e hip-hop.

Ele também colabora com artistas como Cardi B ( Put Em in the Fridge ), Quavo ( Pa no pensar ) e Rich the Kid ( Gimme a Second ).

O LP chega após o grande sucesso de 2023, que inclui o lançamento de seu histórico disco Génesis . O álbum estreou e atingiu o No. 3 na Billboard 200, a melhor posição de um álbum de música mexicana na lista. No começo de 2024, ele ganhou o Grammy de melhor álbum de música mexicana.

Vale lembrar que as parcerias do Disco 1 incluem Ivan Cornejo ( Reloj ), Neton Vega ( La patrulla ) e Luis R Conriquez ( Sr. Smith ).

Vale destacar que atualmente Peso Pluma percorre os Estados Unidos com sua turnê Éxodo , produzida pela Live Nation.

DJ Snake se une a Peso Pluma na inédita ‘Teka’

O DJ e produtor francês Snake se une a Peso Pluma no lançamento da inédita faixa Teka , que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Interscope Records . Esta colaboração combina os vocais de Pluma com as dinâmicas habilidades de produção de Snake, resultando em um single vibrante.

“O fim de semana chegou, roupas de marca italiana (Ya llegó el fin de semana, Prendas de marca italiana)”, canta Pluma sobre uma batida de baixo poderosa e um loop de guitarra hipnótico, até iniciar um refrão instantaneamente cativante: “Vai arrebentar a discoteca, Teka-teka-teka-teka-teka-teka-teka-teka (Va a romper la discoteka, Teka-teka-teka-teka)”.

Teka vem na esteira de Big Bang , a recente colaboração do produtor francês com Crankdat , que marcou o primeiro lançamento de Snake desde o lançamento da animada West Side Story no verão passado.

