Marcelo de Assis [object Object]

A nova promessa do pop global, Chappell Roan conquistou grandes marcos em sua carreira na última semana. Sua apresentação no festival Governor’s Ball , em Nova York (EUA), foi mundialmente comentada quando a artista subiu ao palco fantasiada de Estátua da Liberdade .

A atenção gerada fez com que Chappell Roan registrasse seu maior dia de streaming de todos os tempos no Spotify . Foram 11,45 milhões de reproduções somente nesta plataforma . Na contagem de streams do dia 12 de junho , Roan alcançou três colocações no TOP 200 do ranking Global: Good Luck, Babe! ocupou a posição 22, Red Wine Supernova entrou no chart em 170, e HOT TO GO! ficou em 173.

As três faixas apareceram também na parada Viral do Spotify Brasil e o single mais recente Good Luck , Baby! segue por quase dois meses no chart, mostrando que o Brasil está de olho na artista já há algum tempo.

Na Billboard, Chappell Roan segue quebrando os próprios recordes. Seu single atual Good Luck, Babe! alcançou um novo pico na Hot 100 , ao atingir a 26ª posição, e o álbum The Rise and Fall of the Midwest Princess (2023) também chegou a posição mais alta desde o lançamento, há nove meses, na Billboard Top 200 , ao atingir a 12ª posição.

Com mais de 162 milhões de streams no Spotify , onde possui 19,4 milhões de ouvintes mensais , Chappell Roan também chamou atenção neste ano ao realizar shows de abertura vibrantes na primeira parte da turnê de Olivia Rodrigo nos EUA. Além disso, ela entregou uma apresentação icônica no Coachella 2024 .

Em nível global, o hit Red Wine Supernova ultrapassa 95 milhões de reproduções . Já no YouTube, seu videoclipe soma mais de 2,3 milhões de visualizações .

Chappell Roan, a estrela em ascensão que entrou para a Billboard

Natural de Willard, no estado americano do Missouri (EUA), a cantora Chappell Roan , de 26 anos , chama a atenção por sua voz angelical e potente, estilo vibrante dos figurinos e maquiagem, inspirados por artistas de drag, intensa presença de palco — além, é claro, da batida envolvente de suas músicas, que transmitem uma mensagem acolhedora.

Roan contagiou o público do Coachella com uma apresentação enérgica.

Agora, o single Good Luck, Babe! , lançado no inicio de abril, vem conquistando ouvintes e levou Chappell Roan , estrela em ascensão no pop atual, à parada da Billboard Hot 100 , pela primeira vez. A música, co-escrita e produzida por Dan Nigro (que trabalhou com Olivia Rodrigo em GUTS ) e Justin Tranter , atingiu a posição 77 no chart.

A faixa também se destaca no Spotify Global , alcançando a posição 34 , com mais de 2,3 milhões de streams , além de ultrapassar a marca de 16 milhões de reproduções na plataforma .

Em setembro de 2023, Chappell apresentou seu aclamado álbum de estreia, The Rise and Fall of a Midwest Princess , uma coleção de 14 músicas que reverberam sua autenticidade e originalidade, enquanto, ao mesmo tempo, evocam identificação por parte dos fãs.

No álbum, além de chamar a atenção por seu talento inconfundível, é possível perceber o poder da autoconfiança de Chappell, o que torna a artista tão cativante.

Fãs de Olivia Rodrigo adoram ela

Chappel Roan tem sido muito bem-recebida pelos fãs de Olivia Rodrigo ao participar, até este mês, como ato de abertura da primeira parte da turnê Guts , realizada em várias cidades dos EUA.

Em março, a cantora disponibilizou sua participação no Tiny Desk , onde interpretou as músicas Casual, Pink Pony Club, Picture You, California e Red Wine Supernova .