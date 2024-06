Marcelo de Assis Deezer celebra o forró com Felipe Amorim, Solange Almeida e Kadu Martins

O forró , gênero genuinamente brasileiro, será celebrado em 2024 pela plataforma de streaming Deezer em um projeto que envolve grandes nomes como Felipe Amorim, Solange Almeida , Vitinho Imperador e Kadu Martins .

O Forró Viral 2024 , que conta com a produção inédita do DJ Jeffdepl , reúne uma seleção de grandes artistas e nomes que estão em ascensão, com novas faixas, inéditas e exclusivas , cantadas por diversos artistas.

O projeto original da Deezer , lançado em 2021, e com outras duas edições muito bem sucedidas em 2022 e 2023, tem como objetivo celebrar e promover o gênero, destacando sua importância cultural, através de iniciativas pensadas para impactar e gerar ainda mais visibilidade na cena musical brasileira. E tem sido um sucesso, tanto que o conteúdo rendeu inclusive um documentário relatando o processo de criação dos artistas envolvidos .

“Eu sempre digo que o forró foi, é, e sempre será viral. O que mudou desde os tempos de Luiz Gonzaga até os dias atuais, foi a forma de viralizar. As plataformas digitais estão ajudando a impulsionar esse gênero brasileiro tão rico, fazendo com que o Nordeste ganhe visibilidade global. E para mim, uma paranaense que ganhou alma nordestina ao assumir a curadoria do forró na Deezer, tem sido uma honra poder intermediar essa viralização do forró, e celebrar esse momento com a criação do projeto Forró Viral” , destaca Polly Ferreira , editora sênior de música na Deezer Brasil .

Como será a edição 2024

Aparecendo para o mundo com o hit Volta Rapariga , que foi destaque em todos os streams, Vitinho Imperador se tornou uma das grandes apostas do piseiro. Com sua voz única e versátil, é destaque com a faixa inédita Nega Amor . Já Solange Almeida , ícone do forró brasileiro, com quase 38 anos de carreira , que dispensa apresentações, chega trazendo toda a excelência e tradição do gênero na música Presente de Deus .

A mistura entre pop, funk e piseiro também marca presença através de Melody , uma artista completa, que vem se destacando nos últimos tempos e apresenta a inédita Tô Nem Aí pra Tu (I Love You) .

Enquanto isso, Kadu Martins , uma das maiores sensações do piseiro e dono dos hits Novinha OnlyFans e Halls Na Língua , que juntos somam mais de meio bilhão de plays , lança Tentei Te Amar . Quem também está no projeto é Felipe Amorim , um dos artistas mais ouvidos atualmente, e que alcançou 363 milhões de streams com seu EP Cadê o After . Ele lança agora a música Armadura .

Por fim, DJ JeffdePL , conhecido pelo piseiro de cria (forrozinho ou xote funk) Tô Invisível , hit viralizado no Instagram e Tik Tok , apresenta a inédita Forrozinho Hoje na Onda do Gin . O hit traz a levada do ‘xote funk’, que une elementos do funk e piseiro, deixando evidente a linguagem das periferias nordestinas.

Confira: