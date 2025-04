Foto: Divulgacao Capital Moto Week celebra 65 anos de Brasília





Brasília, a jovem capital do país, comemora 65 anos nesta segunda-feira (21), reafirmando sua grandiosidade e modernidade.

Você pode se perguntar o que este “quadradinho”, no centro do mapa tem em comum, além do nome, com o Capital Moto Week, o maior festival de motos e rocks da América Latina? A resposta surpreende.





Com seus traços ousados, que desenham no cerrado um cenário futurista e icônico, Brasília(DF) é símbolo da inovação e do espírito visionário do país. Qualquer semelhança com o DNA do Capital Moto Week não é coincidência: o festival nasceu há mais de 20 anos, na vanguarda do segmento, para celebrar a conexão entre culturas, países e gerações em torno da paixão pelas motos e pelo rock.

A Cidade da Moto , construída com suas curvas e retas em um complexo de 320 mil metros quadrados, já recebeu mais de 7 milhões de visitantes e artistas de todo o mundo em busca de experiências recheadas de liberdade, emoção e aventura.

“A cidade está sempre de braços abertos para o nosso público, que vem de diversos estados e países e tem a oportunidade de conhecer Brasília sob uma ótica diferente: sob duas rodas. O CMW também tem esta função, ajudar a formar novos olhares sobre nossa Capital e ajudar a colocar Brasília entre os grandes eventos e centros de entretenimento do país” , afirma Pedro Franco, CEO do Capital Moto Week.

Foto: Divulgacao Capital Moto Week comemora os 65 anos de Brasília





Neste ano, a expectativa é receber, de 24 de julho a 2 de agosto, mais de 800 mil pessoas, 300 mil motos e 1.800 motoclubes. Entre roncos de motores e muito rock, o público do festival aproveita a estadia para apreciar os projetos visionários de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, ícones da arquitetura e da modernidade.

Para se ter ideia do impacto positivo, o CMW movimenta mais de R$ 62 milhões no turismo, gastronomia e hotelaria da região, além de gerar 17 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

A conexão entre o festival e a capital também se reflete no maior passeio motociclístico a céu aberto do mundo, que acontece anualmente no último dia do evento: na edição do ano passado, 42 mil motociclistas percorreram 60 km pelas avenidas icônicas da cidade, sentindo o espírito de liberdade e o vento no rosto.

A jornada sobre duas rodas começa na Cidade da Moto, passa pelo Eixão Norte e entra no Eixo Monumental, revelando alguns dos principais cartões postais do país: o Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Catedral Metropolitana, conhecida por suas colunas curvas e vitrais deslumbrantes, e o Museu Nacional.

O comboio atravessa a Ponte JK, única brasileira na lista das 27 pontes mais bonitas do mundo, até o Jardim Botânico, que oferece trilhas ecológicas, jardins temáticos e contato com a flora do Cerrado.

“O passeio é uma tradição, um marco para o Capital Moto Week e para Brasília. É um verdadeiro convite para o público explorar os traços e as belezas do planalto central, sempre com responsabilidade, consciência e segurança” , ressalta Franco.

São 10 dias de programação, com mais de 100 shows, com cinco palcos temáticos, estandes de marcas nacionais e internacionais, lojas, restaurantes, cinema a céu aberto, e muito mais. Tudo projetado para promover um festival Lixo Zero e oferecer a melhor experiência para os visitantes, com inclusão e acessibilidade.

Com mistura de motos e rock, o Capital Moto Week é uma homenagem viva à cultura motociclística e à cidade que o acolhe com tanto estilo. Entre conquistas e transformações, a cidade e o CMW reafirmam suas vocações para o novo, para a liberdade e para a conexão entre passado, presente e futuro.

Capital Moto Week 2025

Data: 24 de julho a 2 de agosto de 2025

Local: Parque Granja do Torto | Brasília | DF

