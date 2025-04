Reprodução Segundo o artista, os golpistas eram profissionais e tinham acesso a informações essenciais, que davam credibilidade.





David Brazil foi vítima do golpe do falso advogado, resultando em um prejuízo de cerca de R$ 40 mil. O influenciador relatou a ação dos criminosos, que entraram em contato fingindo ser do escritório de advocacia que o representa.







A história começou no início de abril, quando ele perdeu um trabalho por conta do cancelamento de voo. O famoso decidiu acionar a companhia aérea judicialmente, solicitando um ressarcimento de R$ 15 mil.



Até que, nesta quarta-feira (16), David foi avisado de que teria vencido a ação. No entanto, não era sua equipe de defesa — e sim os criminosos, que pediram os dados bancários com a justificativa de realizar o pagamento.

Reprodução O influenciador falou sobre o golpe para Leo Dias.





Em seguida, o influenciador foi contactado novamente. Desta vez, os criminosos se passaram pela companhia aérea, e o convenceram a espelhar a tela do celular para supostamente comprovar que seria o dono da conta.



Os golpistas pediram para ele aceitar a transação, como se ele tivesse recebendo a quantia. Entretanto, os valores estavam saindo da conta. "Foi um, foram dois, foram três… por sorte eu estava com um amigo do lado, que me alertou".





O amigo em questão é Philipe Silva, que desconfiou da história e o alertou. O rapaz foi responsável por evitar um prejuízo ainda maior, já que os criminosos tentaram fazer um empréstimo no valor de R$ 330 mil no nome de David Brazil.