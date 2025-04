Reprodução/Instagram Após críticas da ex, Lucas Cardi ameaça expor conversas polêmicas

O conflito entre a família Cardi e Anna Silveira, ex-namorada de Lucas Cardi, filho da influenciadora Maíra Cardi, ganhou novos capítulos nesta quinta-feira (17). Lucas usou as redes sociais para rebater as declarações feitas por Anna, que havia criticado publicamente a relação com a família da ex-nora.

Em um texto compartilhado no Instagram, o jovem de 24 anos afirmou que nunca expôs detalhes do relacionamento, mas decidiu se manifestar diante do que chamou de "mentiras". "Nunca fui de me expor, mas não vou me calar diante de tantas inverdades. Não queria trazer isso à tona, mas a Anna escolheu inventar histórias", escreveu Lucas.

Lucas destacou que sua mãe, Maíra Cardi, nunca interferiu no relacionamento, apesar de discordar de algumas situações. Ele ainda acusou Anna de colocar a segurança da família em risco. "Minha mãe nunca opinou, mesmo vendo coisas que não apoiava. A Ana trouxe pessoas e situações perigosas para nossa casa sem autorização. Prefiro não detalhar, mas foram momentos sérios", revelou.





O herdeiro também rebateu a fala de Anna sobre Maíra ter influenciado o término, explicando que a mãe apenas se preocupava com suas escolhas afetivas. "Ela só quis me alertar para não repetir seus erros. Nunca expôs os reais motivos do fim do meu relacionamento ou os riscos que a Anna trouxe. Espero não precisar revelar tudo publicamente", completou.

Lucas afirmou que Maíra bancou Anna por três anos, custeando moradia, estudos e luxos, mesmo sem concordar com certas atitudes. Ele ainda revelou que a família da ex-namorada pressionava para que o relacionamento continuasse devido à condição financeira dos Cardi. "A própria mãe da Anna a obrigava a ficar comigo porque éramos ricos. Chegou a dizer que ela não podia perder 'a chance da vida dela'. Minha família a acolheu por pena, mas houve um limite", desabafou.

O jovem encerrou o desabafo afirmando que possui prints e conversas que comprovam suas alegações, mas espera não precisar usá-los. "Minha mãe guarda registros de tudo há anos. Se for necessário, vamos mostrar. Só me pronunciei porque não é justo atacarem minha família com falsidades", finalizou.