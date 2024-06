Marcelo de Assis CD demo de Taylor Swift, com inéditas, é leiloado por US$ 12 mil

Um CD autografado de Taylor Swift contendo duas faixas originais e inéditas foi leiloado por US$ 12.505 (cerca de R$ 67 mil no câmbio atual) pela casa Goldin Auctions nesta semana. O item raro da popstar de 34 anos foi gravado quando ela tinha apenas 11 anos .

No disco, estão incluídas as faixas Am I Ready For Love e Can I Go With You , juntamente com covers do trio country Dixie Chicks (hoje conhecidas como The Chicks ) em There’s Your Trouble , da estrela Dolly Parton em Here You Come Again e o clássico Hopelessly Devoted To You da saudosa cantora Olivia Newton-John .

O lote também contou com uma foto de Taylor Swift e um bilhete com seus dados de contato .

O material foi produzido para distribuição durante uma viagem de Swift a Nashville (EUA).

Cantora confirma data do fim da turnê ‘The Eras Tour’

Taylor Swift confirmou na última semana a data em que a sua atual e bem sucedida turnê The Eras Tour será finalizada.

A The Eras Tour fez história desde que iniciou em março de 2023, se tornando a turnê de maior bilheteria de todos os tempos , depois de arrecadar US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões no câmbio atual). No mês de outubro de 2023, o filme sobre a turnê arrecadou US$ 261,6 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhões ) nos cinemas de todo o mundo.

O repertório dos shows de Taylor Swift tem a duração de três horas e inclui 44 músicas de 11 álbuns . Depois que The Tortured Poets Department , seu 11º álbum de estúdio foi lançado em abril, a popstar incluiu algumas de suas músicas no setlist.

Agora, Swift confirmou quando a atual turnê será encerrada: “Esta é a primeira vez que reconheço para mim mesma e admito que esta turnê terminará em dezembro”.

E continuou: “Você fez muito para estar conosco. Você fez planos com muita antecedência. Você planejou o que vestiria. Você memorizou as letras. Você chegou aqui. Você descobriu como estacionar. Você descobriu transporte, e eu quero passar o 100º show apenas pensando nisso e vivendo aquele momento e estando aqui com você, e só sei que aprecio cada grama de esforço que você faz para estar conosco quando este show atingir os três dígitos em mostra Então, obrigada!”, concluiu a cantora.

Homem é multado por Voyeurismo durante show de Taylor Swift

Um homem de 64 anos foi multado com a acusação de voyeurismo durante um dos shows de Taylor Swift em Edimburgo, na Escócia . De acordo com a Sky News , a polícia confirmou que uma prisão foi feita no estádio durante as três datas.

O incidente aconteceu durante o show do último sábado (8).

“Ele foi libertado sob o compromisso de comparecer ao Tribunal do Xerife de Edimburgo em uma data posterior“ , afirmou o superintendente David Happs .

Vale lembrar que o voyeurismo é definido como quando alguém obtém prazer sexual ao observar, fotografar ou gravar outras pessoas fazendo algo que geralmente é privado. É considerado um crime quando isso é feito sem a permissão da pessoa .