Reprodução/SBT Ratinho e Otávio Mesquita

Em entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan News, o apresentador Ratinho comentou sobre a acusação de estupro feita pela humorista Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita, referente a um episódio ocorrido durante o programa The Noite, em 2016.

Ratinho afirmou que, embora Mesquita tenha "atitude inconveniente" e dificuldade em reconhecer limites, não acredita que o caso deva ser tratado como crime. "Sempre tive uma boa relação com a Juliana, nunca imaginei que ela se incomodaria com uma brincadeira do Mesquita, que é chato pra caramba", declarou.





O apresentador classificou o comportamento de Mesquita como "uma brincadeira estúpida", mas negou que houvesse intenção criminosa. "Falei pra ele que passou do limite, mas não acho que seja motivo de processo. Ele não fez por maldade, não queria estuprar ninguém. Ser chato não é crime", argumentou.

Emílio Surita, que participava da conversa, concordou e chamou Mesquita de "insuportável", citando episódios em que o jornalista teria feito brincadeiras físicas inadequadas. Sobre o desfecho judicial, Ratinho foi taxativo: "Acho que a Juliana perde esse processo".