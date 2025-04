Reprodução Instagram - 17.4.2025 Cíntia Chagas

Cíntia Chagas, de 41 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (16) para anunciar aos fãs que estava vendendo o vestido de noiva usado por ela no casamento com o deputado estadual Lucas Bove(PL). O ex-casal terminou de forma polêmica; a mulher acusou o ex de violência doméstica.

Na publicação em que anunciava que leiloaria o modelito, a influenciadora pontuou que doaria a quantia acumulada para uma entidade que apoia mulheres vítimas de agressão. "Vou leiloar o meu último vestido de noiva. O valor arrecadado será doado a uma instituição de apoio à mulher vítima de violência doméstica", escreveu.





Nos comentários da postagem, os seguidores de Cíntia repercutiram a situação. "É preciso muita coragem para transformar uma dor pessoal em esperança para outras mulheres. Força. A culpa não está no vestido", disse uma. "Se livra do vestido e ainda ajuda uma instituição de apoio a mulher vítima de violência doméstica! Sensacional", pontuou outra. "Chiquíssimo, só não dou lance porque jamais caberia em mim", declarou uma terceira.





Relembre

Cíntia e Lucas se casaram em maio de 2024, em uma cerimônia realizada na Itália. Na ocasião, familiares e amigos próximos não estavam presentes. Três meses após o casório, em agosto, o fim do relacionamento veio à tona. O rompimento foi cercado por polêmicas. Isso porque a mulher fez um boletim de ocorrência no qual denunciava agressões físicas que teria sofrido do ex-marido. Lucas alegou em outubro do ano passado que "jamais agrediria uma mulher"; a defesa jurídica do político sustenta a inocência do cliente.