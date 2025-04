Reprodução: Instagram Rayane Figliuzzi e Belo

Rayane Figliuzzi utilizou as redes sociais, na noite da última quarta-feira (16), para publicar a primeira foto ao lado do namorado, o cantor Belo. A influenciadora se declarou ao amado: "Te amo", escreveu ela na legenda.



Os dois começaram a se relacionar em dezembro de 2024, mas só foram vistos juntos pela primeira vez em janeiro deste ano. Antes do namoro com a jovem, o pagodeiro era companheiro de Gracyanne Barbosa, com quem ficou por 16 anos.

Após a eliminação da musa fitness no BBB 25, o artista fez uma aparição especial no Domingão com Huck e cantou a música Reinventar para a ex-mulher. Durante a interação do ex-casal, eles se elogiaram e reconheceram o carinho que possuem um pelo outro.

“Eu acho que é impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que de outra forma, vão permanecer sempre”, afirmou Gracy. “Ela faz parte da minha história, e nunca vai deixar de fazer. Tenho um carinho, um amor e um respeito muito grandes por ela”, acrescentou Belo.

