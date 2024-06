The Music Journal Brazil Estrela de ‘Barrados no Baile’ pede pensão na justiça americana

Shannen Doherty , uma das estrelas da série Barrados no Baile , entrou com um pedido na justiça norte-americana para receber pensão alimentícia e pagamento de honorários advocatícios contra seu ex-marido, Kurt Iswarienko . As informações são da CNN .

De acordo com a US Weekly , Doherty moveu o processo no último dia 14, pedindo um valor mensal de US$ 15,3 mil (cerca de R$ 83 mil no câmbio atual) em pensão alimentícia. Além disso, a atriz também está exigindo um reembolso de U$ 9,1 mil referentes aos custos do divórcio .

Doherty vem travando uma longa batalha contra um câncer que já está no estágio 4 . Desde que se viu obrigada a não exercer mais o seu ofício, a atriz vem recebendo os direitos autorais de suas participações em Charmed que ocorreu entre os anos de 1998 e 2001 . Contudo, a série deixará de ser veiculada no streaming no dia 30 de junho .

“Como resultado dos meus problemas de saúde recorrentes, tenho sido amplamente impossibilitada de trabalhar e não tenho perspectivas de emprego futuro. Hoje, praticamente toda a renda que ganho é residual do trabalho que fiz antes do casamento”, começou Shannen Doherty .

“Recentemente, soube que ‘Charmed’ não estará mais sendo transmitida em nenhuma plataforma de streaming de renome após o dia 30 de junho de 2024. Como resultado, minha futura renda será drasticamente reduzida” , concluiu.

Shannen Doherty , conhecida por interpretar Brenda Walsh na série Barrados no Baile (do original Beverly Hills 90210 ), foi diagnosticada com Câncer de Mama há 9 anos, passando por mastectomia, quimioterapia e radioterapia. Em 2017, a doença entrou em remissão, mas retornou em 2019 em estágio 4, considerado terminal, afetando seus ossos e cérebro.

Mediante tal batalha, Shannen atua na conscientização sobre o câncer, usando sua plataforma para ajudar outras pessoas impactadas pela doença.