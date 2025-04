Reprodução: Instagram/@drguilherme_bueno Zé Neto

Zé Neto, da dupla com Cristiano, utilizou as redes sociais na última quarta-feira (23), para mostrar os procedimento estético que realizou. O artista publicou o momento em que recebeu aplicações no rosto.

Com o doutor que fez o trabalho, o sertanejo apostou em uma combinação tripla de técnicas para a região da face: Toxina Botulínica, HarmonyCa e Skinkive, que auxiliam na hidratação e na textura do local onde o produto foi injetado.

Depressão e rotina agitada

Em dezembro de 2024, o músico deu uma entrevista ao Fantástico para falar a respeito dos momentos difíceis pelos quais passou. Por conta do diagnótisco de depressão, ele se afastou dos compromissos da dupla sertaneja por 3 meses.

"Comecei a tremer, o coração disparou, minha cara começou a formigar, [pensei] 'tô morrendo' [...] Aquele círculo vicioso de depressão foi aumentando e o que era uma gotinha virou uma tempestade", explicou ele ao citar a doença.

Além disso, o performer também travou uma luta contra o vício de cigarros. "Só me arrependo até hoje de ter fumado. O cigarro foi uma das piores coisas que aconteceram comigo. Eu acho que o cigarro foi o grande culpado para a minha depressão ter piorado, porque ele atacou na coisa que mais amo fazer, porque eu não conseguia cantar, não conseguia respirar, então fiquei com medo de me apresentar", afirmou.

Veja: