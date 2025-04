Reprodução de página do Facebook O grupo São Paulo Chamber Soloist

O Teatro Cultura Artística(TCA), depois de ter sofrido um incêndio e, em consequência disso, ter passado por uma reforma que o deixou 16 anos fechado, voltou desde o último mês de agosto às apresentações musicais. Hoje o palco do TCA é um dos melhores espaços dedicados à música de concerto na cidade de São Paulo. Neste mês de abril teremos como destaque o pianista argentino Sergio Tiempo, que se apresentará ao lado do São Paulo Chamber Soloists(SPSC), no dia 26 de abril, às 11 horas da manhã.





Os músicos

A São Paulo Chamber Soloists(SPSC) reúne 14 músicos de cordas que atuam nas principais orquestras de São Paulo. Uma de suas características mais marcantes é que tocam em pé e sem a presença de um regente. O grupo busca com isso uma melhor interatividade entre o público e os artistas, fazendo que a música atue como uma forma de conexão e união social.

A SPCS foi criada pelos violinistas Alejandro Aldana, que faz parte Orquestra do Theatro Municipal de São Paulo, e Matthew Thorpe, que atua na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Atualmente o grupo abriu inscrições para um Concurso Nacional de Composição Orquestral, buscando dar oportunidade para que sejam revelados novos compositores brasileiros. As peças devem ser essencialmente para orquestra de cordas e com duração na faixa de sete a dez minutos.

Frame de vídeo do YouTube Sergio Tiempo em ação





O pianista Sergio Tiempo nasceu em Caracas, mas é filho de argentinos e desenvolveu toda sua carreira musical na Argentina, por isso é considerado um artista dessa nacionalidade. Tanto é assim que chegou a receber uma condecoração do estado argentino por divulgar com seu trabalho a música argentina pelo mundo afora. Tiempo, atualmente, é reconhecidamente um dos maiores intérpretes das peças de Frédéric Chopin. Além do compositor polonês, também executa obras de Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Seguéi Prokofiev, Heitor Villa-Lobos e Alberto Ginastera, mestre de música de concerto argentina.

As músicas

No programa do espetáculo constam duas peças de Esteban Benzecry: "Wiphala colors, para orquestra de cordas" e "Concerto para piano n. 2, para piano e orquestra de cordas" - “Constelaciones del Tiempo”, ambas em estreia mundial encomendadas pelo Cultura Artística para a São Paulo Chamber Soloists. Benzecry é um compositor argentino, nascido em Lisboa em 1970, filho do diretor de orquestra Mario Benzecry. Teremos também a execução de "O Nata Lux", de Alex Nante, jovem compositor, também argentino, nascido em Buenos Aires em 1992. Consta ainda no programa a "Primeira Suite Argentina", de Alberto Williams (1862-1952), um dos grandes compositores da Argentina na primeira metade do século XX, que sempre valorizou em suas peças o que o folclore do seu país tinha de melhor.

São Paulo Chamber Soloist e Sergio Tiempo são um bom programa musical para a manhã de sábado.

