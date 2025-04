Reprodução: Instagram Bia, Jenny Miranda e Gato Preto

Bia Miranda deu à luz Maysha, fruto de seu relacionamento com Samuel Sant'anna, também conhecido como Gato Preto, na última quarta-feira (24). Durante o parto da bebê, o artista não compareceu e justificou a ausência por estar com dores no corpo, que chegavam a "arder".

Após a declaração do rapaz, Jenny Miranda se posicionou contra ele e o criticou pela falta de apoio à ex-namorada. "Está ardendo uma p*rra, agora é fácil, né? Você não é homem, você não é nada! Tomara que a Bia não queira te ver nunca mais…. você não merece nenhum pingo de empatia", disparou.

"Falou que [a Maysha] não era sua filha, deixou ela sozinha nesse momento, pegou outra e postou e quase agora que estava ostentando dinheiro", acrescentou ela. Além disso, a mulher também afirmou que Samuel teria mentido quando disse que dormiu.

"Dormindo é o c*ralho. Revoltada com esse tipo de pessoa. Queria te encontrar pessoalmente um dia, que eu ia perder meu réu primário, pra vê se você vira homem", atacou Jenny. Nas redes sociais, Bia mostrou a agenda de como foi o dia do parto.

A jovem gravou as contrações que realizava para ter a bebê, além de ter publicado o momento em que a ilha nasceu. Essa é a segunda vez que Miranda deu à luz. Kaleb, primogênito da ex-A Fazenda, é fruto do relacionamento dela com DJ Buarque.





Parto prematuro

Segundo a influenciadora, o nascimento de Maysha estava previsto para acontecer entre o final de maio e o início de junho. Na quarta-feira (23), ao falar do rompimento de sua bolsa aos 8 meses, a ex-reality demonstrou preocupação antes do parto.

"A Maysha é pequena, e está nascendo antes do tempo. Estou com medo, mais do que quando foi o Kaleb. Não sei se fico feliz, preocupada ou triste. É tudo muito novo e rápido", explicou ela.