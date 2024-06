Mayra Dugaich Coldplay anuncia novo álbum ‘Moon Music’ para outubro

Na última segunda-feira (17), o grupo Coldplay anunciou no Instagram seu novo álbum Moon Music. Com a produção de Max Martin, o disco chegará às plataformas de música no dia 4 de outubro deste ano.

Durante o show realizado em Budapeste, na Hungria, eles estrearam o novo single, Feels Like I’m Falling In Love.

Vale destacar que o álbum também será lançado em vinil, feito 100% de plástico reciclável. Também será possível comprar cópias limitadas autografadas.

No perfil oficial da banda no X, foi divulgado a capa do material.

Vale lembrar que em 2023 eles fizeram seis datas do Estádio do Morumbi em São Paulo, além de shows em Curitiba e no Rio de Janeiro.

Coldplay é a banda que mais influencia as pessoas a aprenderem inglês

Com 11 passagens pelo Brasil em 2023, o Coldplay é a banda favorita para o aprendizado de inglês . Um estudo feito pela plataforma de idiomas Preply , que revelou que 35% dos entrevistados apontam a banda britânica como uma das principais referências para o aprendizado da língua .

Além disso, foi descoberto que 57% dos brasileiros são influenciados por músicas para aprender o idioma e para 64% o gênero pop é o mais ouvido para esse propósito.

A pesquisa da Preply , realizada em agosto, entrevistou mais de 1.000 pessoas das cinco regiões do Brasil por meio de questionários online . O estudo abordou fatores influenciadores de escolha de destinos de viagem, como finalidade da viagem, preferências culturais, custo e acesso a serviços básicos.

A análise destacou os principais fatores que influenciam os brasileiros na seleção dos destinos.

Confira o vídeo: