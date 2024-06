Marcelo de Assis David Bowie: álbum de estreia ganha edição em vinil duplo verde

O inovador álbum de estreia de David Bowie está pronto para um revival vibrante com uma reedição em vinil duplo colorido pela Universal Music , através da lendária Deram Records , com tracklists exclusivas para seduzir os fãs antigos e novos. Este produto está em pré-venda no Brasil aqui na Umusic Store pelo valor de R$ 349,90 .

Críticos da época comentaram a respeito deste grande trabalho de Bowie. O semanário musical britânico The New Musical Express (NME) elogiou a sonoridade de Bowie como “tudo muito refrescante” e saudando-o como “um talento muito promissor” . Já a Melody Maker observa o álbum como “uma coleção singularmente gratificante” com produção “excelente” , enquanto expressa surpresa por Bowie ainda não ter causado um impacto maior na cena pop.

Enquanto isso, o Disc & Music Echo elogia o álbum, descrevendo-o como “um álbum de estreia notável e criativo de um londrino de 19 anos” e declarando Bowie como “um novo talento que merece atenção”. Com críticas tão esclarecedoras, esta reedição promete reacender o legado inicial de Bowie e apresentar sua arte visionária a uma nova geração de ouvintes.

David Bowie se disfarçava para não ser reconhecido nas ruas

O relações públicas Alan Edwards revelou como David Bowie fazia para sair em público e não ser reconhecido .

De acordo com o site NME , ele contou a tática em seu novo livro de memórias, I Was There: Dispatches from a Life in Rock and Roll .

“Ele [Bowie] me contou que seu segredo para não ser reconhecido era usar um boné de pano e ter um jornal grego debaixo do braço. Dessa forma, se alguém alguma vez questionasse se era ele, olharia mais de perto e pensaria: ‘Bem, não pode ser… ele é obviamente grego’” , revelou.

“Muitas vezes pegávamos o trem, sem primeira classe nem nada, e você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que olhavam duas vezes, depois pensavam: ‘Não pode ser ele, é só um cara sentado com a gente indo para Manchester’” , recordou.

“Após dar uma entrevista no rádio, ele não tinha nada melhor para fazer, então decidiu apresentar os relatórios de trânsito. Ficou lá sentado dizendo às pessoas que havia atrasos na M25… e até hoje eu acho que ninguém sabia que era David Bowie” , disse.

“Ele era esse gênio criativo extraordinário, mas também um cavalheiro puro, desarmante e gentil” , finalizou.

David Bowie: último show como Ziggy Stardust será lançado em 4K

Os representantes legais do saudoso cantor David Bowie divulgaram na última semana que uma gravação histórica da faixa Ziggy Stardust será lançada em julho com resolução visual 4K .

O momento foi o último de Bowie ao representar o lendário personagem e aconteceu no Hammersmith Odeon , em Londres , no ano de 1973

Confira o conteúdo completo do álbum de estreia de David Bowie em vinil duplo colorido :

Lado A

Uncle Arthur

Sell Me A Coat

Rubber Band

Love You Till Tuesday

There Is A Happy Land

We Are Hungry Men

When I Live My Dream

Lado B

Little Bombardier

Silly Boy Blue

Come And Buy My Toys

Join The Gang

She’s Got Medals

Maids Of Bond Street

Please Mr. Gravedigger

Lado C

Rubber Band

The London Boys

The Laughing Gnome

The Gospel According To Tony Day

Love You Till Tuesday

Did You Ever Have A Dream

When I Live My Dream

Lado D

Let Me Sleep Beside You

Karma Man

In The Heat Of The Morning

London Bye Ta-Ta

When I’m Five

Ching-A-Ling

Sell Me A Coat (Exclusive Track)