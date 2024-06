Mayra Dugaich Simon Cowell fala sobre possível retorno do One Direction

Na última segunda-feira (10), o empresário Simon Cowell deu uma entrevista para o podcast The Diary of a CEO e falou sobre um possível retorno do grupo One Direction .

“Se um dos membros da banda, por qualquer motivo, disser que não quer fazer a turnê, isso pode impedir os outros de fazer a turnê. Então, se eu fosse o dono do nome, não haveria problema”, afirmou.

“Uma coisa da qual me arrependo é que eu deveria ter mantido o nome… eu deveria ter sido o dono do nome. Esse é o problema. Poderia ter feito uma animação ou qualquer outra coisa, mas quando você dá o nome a um artista, ele não é seu, e esse é o meu único arrependimento”, declarou.

Vale lembrar que o One Direction surgiu no programa The X Factor em 2010. Eles ficaram ativos por 5 anos e venderam 50 milhões de cópias.

A separação ocorreu em 2016, com todos os integrantes seguindo carreira solo.

Assista: