Mayra Dugaich Michael Mosley é encontrado morto em ilha grega

O apresentador Michael Mosley havia desaparecido durante uma viagem na ilha grega de Symi e sua morte foi confirmada no último domingo (9).

“É devastador ter perdido Michael, meu marido maravilhoso, engraçado, gentil e brilhante ”, disse a esposa, Clare Bailey Mosley em um comunicado.

Vale lembrar que ele desapareceu na última quarta-feira (5) depois de sair para uma caminhada na praia de Agios Nikolaos. Seu corpo foi encontrado em uma encosta perto do bar da praia de Agia Marina na madrugada de domingo.

Vale destacar que Michael ficou conhecido no Reino Unido por suas aparições na televisão e no rádio e com sua coluna no jornal britânico Daily Mirror. Ele apresentava programas que abordavam dieta, exercício e medicina.