Júnior Colares Mãe de Dado Dolabella processa Luana Piovani: ‘Ela me caluniou’

A atriz Pepita Rodriguez , mãe de Dado Dolabella , acionou a Justiça contra Luana Piovani por difamação. Segundo informações do colunista Daniel Nascimento , do jornal O Dia, a ação teve início após a atriz afirmar publicamente que Pepita a procurou alegando ter sido agredida pelo filho.

Luana diz que recebeu pedido de ajuda da ex-sogra

Luana Piovani compartilhou em suas redes sociais que recebeu uma ligação de Pepita informando sobre a agressão. Pepita afirma que isso nunca aconteceu. “Ela me caluniou em rede social falando que meu filho me bateu e isto nunca existiu. Ela disse que eu liguei pra ela para falar que meu filho me bateu e nunca nenhum filho levantou a mão pra mim” , afirmou Pepita em depoimento.

Pepita formaliza queixa contra Luana

A sogra de Wanessa Camargo registrou uma queixa numa delegacia, alegando que as declarações são falsas e prejudiciais, e Luana foi intimada para uma audiência preliminar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, marcada para o dia 13 de junho.

A atriz vive em Portugal e está atualmente em evidência por expor para o grande público a tramitação de um projeto de lei que poderia privatizar as praias brasileiras. O assunto explodiu em meio a um bate-boca virtual da atriz com o jogador de futebol Neymar, que investe em grandes empreendimentos de resorts para transformar praias do Nordeste num “Caribe brasileiro”.