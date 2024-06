The Music Journal Brazil Dapaz fala sobre o processo de criação de seu novo DVD

Em 2022, DaPaz idealizou o “Nosso Domingo”, encontros com os seus shows de pagode que acontecem todos os domingos na Lagoa, bairro nobre do Rio de Janeiro. Apesar de almejar o sucesso do projeto, o cantor não imaginava a proporção que o evento alcançaria ao longo do tempo. Após dois anos, ele realizou o sonho de gravar um DVD para registrar o clima que acontece nas resenhas em que produz. O “Nosso Domingo”, aliás, reúne participações de peso.

Entre os artistas que já passaram por lá estão: Ludmilla , Bk , Mc Cabelinho, Luccas Carlos , Ryan , Pocah, Swing Simpatia e mais. “O DVD chega também para celebrar os dois anos que estamos à frente com o ‘Nosso Domingo’, um projeto que foi criado com muito carinho e abraçado por um público maravilhoso”, declara o cantor que atualmente realiza cerca de 15 a 20 shows por mês.

A intenção desde o início era trazer o clima “pé no chão” que DaPaz oferece aos finais de semana: “Ali todo mundo é igual, todos estão aproveitando, curtindo e se divertindo. A diversão para mim é o principal. É isso que eu quis trazer para o DVD”, explica o cantor. DaPaz cita ainda as participações que levou para as gravações, Suel, Bk, Vulgo FK e Di Propósito o ajudaram nas apresentações musicais:

“Convidei para o projeto as pessoas que fizeram parte da minha história e do meu evento”, declara. Ele cita que Suel é uma de suas maiores referências: “Escutei ele a vida inteira, sou muito fã. É uma referência monstra”. DaPaz continua: “BK e Orochi sempre estão no evento, a galera dá esse prestígio e eu tenho muito respeito pelo trabalho deles, por isso quis deixar essas participações registradas”, conta.

Sobre as referências para a execução do DVD que estará disponível no dia 6 de junho, DaPaz não deixou de destacar grandes nomes do pagode na atualidade. Na sua lista estão: Ferrugem , Mumuzinho e Ludmilla .

“Mumuzinho eu sou fã demais e acompanho o trabalho há muito tempo, Ludmilla é uma grande inspiração pro meu trampo e tive o privilégio de recebê-la na nossa resenha. Já o Ferrugem, é uma das maiores vozes do pagode. Seria impossível não pensar nele para colocar em prática um sonho de infância que é essa gravação. Estou muito feliz!”, declara o cantor.